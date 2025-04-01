TFT : Comment jouer « Loup déchaîné », l'augment de Sylas du set 14 ? (Wolf Unchained)

Retrouvez quelques astuces pour pouvoir jouer avec l'augment « Loup déchaîné » (Wolf Unchained) sur le set 14 de Teamfight Tactics, Cyber City.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible avec l'augment Loup déchaîné (Sylas, Wolf Unchained) sur le set 14 de TFT.
Comment jouer avec l'augment « Loup déchaîné » sur TFT ?
L'augment de palier Argent « Loup déchaîné
» va radicalement changer votre manière d'utiliser Sylas, puisqu'il sera désormais en mesure d'administrer de lourds dégâts à vos adversaires grâce au reset de sa compétence en cas d'élimination.
Vous gagnez un Sylas. La compétence de votre Sylas le plus fort inflige plus de dégâts et il relance sa compétence en cas d'élimination. Cependant, les PV qu'il gagne ne sont plus proportionnels à sa puissance.
Jouer avec « Loup déchaîné
» est capable de vous mener vers une victoire, à condition de mettre correctement en place votre composition, et de disposer de l'équipement BIS pour votre Sylas.
Quelle composition construire autour de l'augment de Sylas du set 13 ?
Plusieurs compositions
autour de l'augment « Loup déchaîné »
existent, mais celle que nous allons vous présenter ici repose sur la synergie Initiateur, qui permettra à Sylas d'être suffisamment résistant pour éliminer une à une les unités adverses. Le trait Section Anima sera aussi à activer, et il vous faudra reroll plusieurs unités de palier 1, Sylas, Vi, Seraphine et si possible, Morgana. Deux Divinecorp vous apporteront en outre un bonus de puissance et de résistance non négligeable.
Pour jouer Loup déchaîné
, vous devriez commencer la partie avec les unités que vous allez devoir reroll, à savoir Sylas, Vi, Morgana et Seraphine, et éviter d'investir de l'or dans de l'expérience. Idéalement, vous entamerez une série de défaites au cours de la phase 2 afin d'accumuler un maximum de PO pour slow roll ensuite vos carrys (au niveau 5). Lorsque vous les aurez trouvé, allez au niveau 6 et ajoutez Rhaast et Skarner. Il ne vous restera ensuite qu'à avancer progressivement et sans vous ruiner pour inclure Braum, Jarvan IV, et Leona en remplacement de Skarner.
Quels équipements attribuer aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.Sylas
Vi/Leona
- Soif-de-sang
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Couronne de la reine
Seraphine
- Armure de Warmog
- Rédemption
- Cape solaire
- Étincelle ionique
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lance de Shojin
- Brise-garde
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
Naturellement, les objets supplémentaires doivent être positionnés sur des personnages qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons de prioriser votre front lane.
Quelles autres optimisations jouer avec « Loup déchaîné » ?
En ayant opté pour l'augment Loup déchaîné
, vous devez faire en sorte de capitaliser autour de votre force en vous dirigeant vers des optimisations améliorant la puissance de vos unités et des synergies actives, ou vous aidant à obtenir l'équipement de votre choix.
- Blason d'Initiateur, Diadème d'Initiateur, Couronne d'Initiateur
- Bouclier réactif (augment Initiateur)
- Première ligne
- Esprit d'équipe
- Objets de Pandore
- Connivence
- Étoile supérieure
- Stratégie d'investissement
- Buffet de composants
- Nuit étoilée
- Présage renforcé
- Lotus perforant
Retrouvez les meilleures compositions de TFT dans notre guide
.
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