TFT : Comment jouer la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry sur TFT ?
La composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry du set 16 de TFT
existe en plusieurs versions, mais celle-ci considère que vous n'avez pas obtenu d'emblème de Zaun. Elle repose sur le reroll de 3 unités de palier 2, renforcées ensuite par des personnages épiques, notamment Singed.
Pour jouer la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry,
vous devriez démarrer tout de suite en jouant autour de Zaun, avec Blitzcrank, Ekko et Vi, ainsi que Cho'Gath. Au niveau 6, vous ajouterez Malzahar pour Perturbateur, ainsi que Dr. Mundo pour bénéficier de plus de tanks. Vous devrez alors slow roll Ekko, Vi et Cho'Gath 3 étoiles avant d'avancer vers les niveaux suivants.
Jouez en 5 Zaun au niveau 7, avec Singed, et remplacez Malzahar par Seraphine dès que possible pour Piltover. Swain se joindra à votre composition au niveau 8, et Lux au 9 pour Arcaniste. → Si vous avez reçu un blason de Zaun, n'hésitez pas à le placer sur Cho'Gath et à jouer les 7 (avec Jinx ou Ziggs).
Dans le cas contraire, privilégiez Arcaniste. Sylas serait idéal, sachant qu'il bénéficierait de Défenseur, mais son déblocage n'est pas aisé. À vous de faire le bon choix selon les circonstances de la partie.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ekko
Singed
- Gantelet précieux
- Main de la justice
- Mercure
- Soif-de-Sang
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
Cho'Gath
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Soif-de-Sang
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
- Blason de Zaun
Quand jouer la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry ?
Jouer Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry
peut incarner une belle sortie si vous avez reçu naturellement des exemplaires de Ekko et Vi en début de partie. De plus, une optimisation axée sur ce trait ou le reroll encourage aussi à emprunter ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zaun/Colosse reroll avec Ekko carry
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Revanche de Silco (augment Zaun)
- Ticket prismatique
- Relances régulières
- Objets de Pandore
- Relances étoilées
- Justice critique
- Pluie d'argent
- Besace héroïque
- Secteur commercial
- Avènement des deux
- Réfracteur de lumière
- Volonté de la massue
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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