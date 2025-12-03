TFT : Comment jouer la composition Yunara et Ryze carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Yunara et Ryze carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Yunara et Ryze carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Yunara et Ryze carry sur TFT ?
La composition Yunara et Ryze carry du set 16 de TFT
active 9 synergies, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le déblocage de Ryze passe par la mise en place de 5 traits de région différents. Il s'agit donc d'une alternative logique à emprunter une fois le légendaire déverrouillé, mais parvenir à ce résultat ne sera pas facile, car une économie prospère et une bonne maîtrise des transitions sont des éléments à ne pas négliger.
Pour jouer la composition Yunara et Ryze carry,
il vaut mieux commencer la partie en gagnant, c'est pourquoi nous vous recommandons de poser une équipe aussi forte que possible. Néanmoins, il est préférable que cela tourne autour de Ionia ou Demacia, ce qui aidera à débloquer Ryze. N'oubliez pas non plus de conserver les champions dont vous aurez besoin plus tard, à l'instar d'Ashe, Sejuani, ou Kennen. Voici un exemple de composition convenable pour le niveau 6 : Jhin, Tristana, Jarvan IV, Xin Zhao, Poppy et Kennen.
En avançant, faites l'acquisition de Lissandra qui saura porter les équipements qui seront attribués plus tard à Ryze, et accédez aussi vite que possible au niveau 8 pour obtenir Ryze. Lorsque vous l'aurez obtenu, allez au niveau 9 pour le passer 2 étoiles, sans oublier de récupérer en chemin les épiques Yunara, Wukong et Taric.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ryze
Yunara
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Fléau vengeur
- Morellonomicon
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
Wukong
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Fureur du kraken
- Lame funeste
- Buff rouge
- Lame d'infini
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Yunara et Ryze carry ?
Jouer Yunara et Ryze carry
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur l'optimisation Bronze pour la vie
ou sur un augment axé sur l'économie. Même si cette composition est axée sur le late game, il n'en demeure qu'une préparation est nécessaire en vue du déblocage de Ryze. De ce fait, un début de partie orienté autour de Ionia ou Demacia pourrait vous encourager à suivre ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose. Ne pas trouver Yunara ou Wukong 2 étoiles pourrait vous conduire tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Yunara et Ryze carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Yunara et Ryze carry
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs sans encombres, ou celles qui boosteront la puissance de vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bronze pour la vie
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Trésors enfouis
- Grandeur et démesure
- Super sac de butin
- Tueur impitoyable
- Soutien indéfectible
- Composants funéraires
- Jour de relance !
- Investissement sur le futur
- Stratégie d'investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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