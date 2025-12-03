TFT : Comment jouer la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry sur TFT ?
La composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry du set 16 de TFT
suit une direction claire, mais pour prétendre à la victoire, vous devrez d'abord vous assuré de ne pas être contesté par un autre joueur, tout en étant en mesure d'atteindre les niveaux supérieurs sans tarder.
Pour jouer la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry,
vous devriez démarrer tout de suite avec des Yordle, à savoir Poppy, Rumble, Tristana et Teemo (ou Lulu). Votre objectif sera d'aller rapidement au niveau 6 pour poser les 6 avec Kennen, puis d'avancer sans reroll les Yordle de bas niveau (à moins qu'ils ne se présentent à vous naturellement). Nous vous recommandons de conserver vos actualisations gratuites jusqu'au niveau 8, moment ou vous pourrez disposer de 8 Yordle.
Au niveau 8, vous devrez inclure Veigar et Fizz, en veillant à acheter les Swain que vous verrez. Idéalement, vous trouverez Poppy et Kennen 3 étoiles, voire Kobuko, mais cela ne doit se faire au détriment de votre accession au niveau 9, synonyme de déblocage de Ziggs. Il ne vous restera qu'à améliorer vos carrys 2 étoiles (ou plus si la chance est de votre côté).
→ Notez que si vous parvenez au niveau 9 sans avoir utilisé vos relances gratuites, vous pourriez tout aussi bien bifurquer vers une composition Peeba ou Arcaniste, avec Annie et Sylas.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Veigar
Ziggs
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
- Casque adaptatif
- Buff bleu
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
Poppy/Kennen
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Buff rouge
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Casque adaptatif
- Fléau vengeur
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
- Cœur intrépide
- Visage spirituel
Quand jouer la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry ?
Jouer Yordle avec Veigar et Ziggs carry
ne se décide pas au hasard, car sans une double Coiffe de Rabadon, vous ne pourrez pas déverrouiller Veigar. De ce fait, cette direction n'incarne une bonne idée que si vous avez reçu des baguettes, ou une optimisation en accordant. De plus, un augment axé sur l'économie est à considérer fortement, tout comme le fait d'avoir reçu naturellement des exemplaires de Yordle.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Yordle avec Veigar et Ziggs carry
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Butin de Bundle → pari risqué, il est obligatoire d'aller au niveau 10
- Relances régulières
- Ticket prismatique
- Éveil de l'âme
- Reliques de la lumière
- Trésors enfouis
- Abondance de baguettes
- Baguettes à gogo
- Volonté de la couronne
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)