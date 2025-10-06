TFT : Comment jouer la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion sur TFT ?
La composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion du set 15 de TFT
repose sur la résistance des Bastions ainsi que les dégâts de Kog'Maw (Lulu) et Yasuo. Exigeante en matière d'économie mais suivant une direction claire, elle peut néanmoins se révéler difficile à mettre en place si vous êtes contesté.
Pour jouer la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion,
nous vous recommandons de démarrer avec Xin Zhao, Rell, Shen et Yasuo, puis d'ajouter Swain et Kog'Maw au niveau 6. Économisez tout en vous stabilisant, pour avancer vers le niveau 7, moment où vous devrez slow roll Yasuo, Kog'Maw et Swain 3 étoiles. Placez Leona dès que possible, et au niveau 8, disposez de 6 unités Bastion en faisant l'achat de Braum. Si vous ne le trouvez pas, utilisez Garen en attendant.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Yasuo : Sur le fil, Plaie béante, Frères de sang
- Swain : Indépendant, Deuxième round, Coriace
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Swain
Yasuo
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Kog'Maw
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Dent de Nashor
Les objets supplémentaires seront à accorder à Braum, comme indiqué ci-dessus.
Quand jouer la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion ?
Comme toute composition reroll, jouer Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion
se décide assez tôt dans la partie, et quelques signaux pourraient vous indiquer que ce chemin incarne une possibilité viable. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Yasuo, Lulu et Swain, ou une optimisation axée le reroll, alors vous devriez considérer cette option. Obtenir des composants utiles à l'équipement de vos carrys est aussi appréciable.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Udyr, Kog'Maw ou Yasuo
, vous risquez de peiner à trouver vos carrys 3 étoiles.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Yasuo, Kog'Maw et Swain avec Bastion
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Boss de raid (augment Bastion)
- Boutique truquée
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ticket prismatique
- Relances imposantes
- Réfracteur de lumière
- Esprit d'équipe
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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