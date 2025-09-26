TFT : Comment jouer la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord sur TFT ?
La composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord du set 15 de TFT
repose sur la résistance des Bastions ainsi que les dégâts des Edgelord, à savoir Yasuo et Volibear. Exigeante en matière d'économie, elle peut se révéler difficile à mettre en place si vous êtes contesté.
Pour jouer la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord,
nous vous recommandons de démarrer avec Xin Zhao, Rell, Shen et Yasuo, puis d'ajouter Swain et Ahri au niveau 6. Économisez tout en vous stabilisant, pour avancer sereinement vers le niveau 7, moment où vous devrez slow roll Yasuo et Swain 3 étoiles. N'hésitez pas à poser Volibear, votre carry secondaire, dès que vous l'obtiendrez. Au niveau 8 Leona se joindra à votre équipe, tout comme Braum, en remplacement de Ahri. Yone viendra vous apporter 4 Edgelords au niveau 9.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Yasuo : Sur le fil, Plaie béante, Frères de sang
- Swain : Coriace, Soutien indéfectible, Deuxième round
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Swain
Yasuo
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Volibear
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Gage de Sterak
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
Les objets supplémentaires seront à accorder à Braum de préférence.
Quand jouer la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord ?
Comme toute composition reroll, jouer Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord
se décide assez tôt dans la partie, et quelques signaux pourraient vous indiquer que ce chemin incarne une possibilité viable. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Yasuo et Swain, ou une optimisation axée le reroll, alors vous devriez considérer cette option. Obtenir des composants utiles à l'équipement de vos carrys est aussi appréciable.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Udyr ou Yasuo
, vous risquez de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Yasuo et Swain reroll avec Bastion/Edgelord
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Boss de raid (augment Bastion)
- Boutique truquée
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Toujours plus vite
- Ticket prismatique
- Relances imposantes
- Réfracteur de lumière
- Esprit d'équipe
- Super sac de butin
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)