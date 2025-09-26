TFT : Comment jouer la composition Xayah carry avec Bastion ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Xayah carry avec Bastion sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Xayah carry avec Bastion du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Xayah carry avec Bastion sur TFT ?
La composition Xayah carry avec Bastion du set 15 de TFT
nécessite de reroll 3 unités de palier 2, puis de vous renforcer de quelques épiques et légendaires. Étant donné qu'elle repose sur la résistance de 6 Bastion, elle suit une direction claire et n'est pas particulièrement difficile à mettre en place.
Pour jouer la composition Xayah carry avec Bastion,
il est recommandé d'évoluer tout de suite autour de ces synergies en plaçant Xayah, Syndra, Rell et Shen. De cette façon, vous disposerez aussi de 3 Gardiennes des étoiles. Votre objectif sera d'entamer une série de défaites ou de victoires pour générer une économie prospère, et atteindre le niveau 6 avec suffisamment d'or pour slow roll Xayah, Shen et Xin Zhao. Notez que Syndra laissera sa place à Yasuo pour Edgelord. Une fois vos carrys en poche, avancez pour placer Jinx, Leona et Braum, en veillant à remplacer Yasuo par Swain, et en vendant Garen.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Xayah : Fan service, Chasseuse d'étoiles, Dompteur de tempête
- Shen : Peau adaptative, Métamorphose, Coriace
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xayah
Shen
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Fléau vengeur
Xin Zhao
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Linceul de la congruence
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
Quand jouer la composition Xayah carry avec Bastion ?
Jouer Xayah carry avec Bastion
se décider dès le début de la partie, en particulier si vous avez obtenu une optimisation axée sur l'une de ces synergies. De plus, recevoir des composants orientés AD pourrait signifier que cette direction est la bonne, tout comme le fait de disposer d'une belle économie, ou d'obtenir naturellement plusieurs exemplaires de Xayah, Shen et Xin Zhao.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs car être contesté sur vos carrys pourrait ruiner votre partie et fortement vous ralentir, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Xayah carry avec Bastion sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Xayah carry avec Bastion
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Bastion, Diadème de Bastion, Couronne de Bastion
- Boss de raid (augment Bastion)
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Canon de verre
- Toujours plus vite
- Banc de Pandore
- Ticket prismatique
- Préparation
- Petite équipe de choc (augment Gardienne des étoiles)
- Une aventure exaltante
- Avènement des deux
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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