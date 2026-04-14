TFT : Comment jouer la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry sur TFT ?
La composition Voyageur avec Rammus et Vex carry du set 17 de TFT
consiste à activer plusieurs synergies, en particulier Voyageur et Meeple, tout en reposant sur des carrys épiques et légendaires. Sa mise en place requiert donc d'accéder rapidement aux niveaux supérieurs, avec une belle économie.
Pour jouer la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry,
il n'existe pas de plan prédéfini. Idéalement, vous remporterez le début de partie, en parvenant à constituer une équipe autour d'un carry de bas coût, par exemple Ezreal (quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de conserver Mordekaiser et Marguereep). Le but sera d'être suffisamment stable pour pouvoir avancer, et effectuer une transition radicale : au niveau 8, trouvez Rammus, Karma, le Méga-Mecha et si possible, Vex, Bard ou Shen. Néanmoins, si vous avez l'occasion d'éviter de passer par cette étape, allez tout de suite au niveau 9. Il ne vous restera qu'à récupérer vos personnages, puis à les améliorer.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Vex
Bard
- Lame enragée de Guinsoo
- Pistolame Hextech
- Tueur de géants
- Bâton du vide
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
Rammus
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Bâton du vide
- Bâton de l'archange
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Couronne de la reine
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry ?
Jouer la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie, ou si un dieu octroyant de l'or se présente à vous. Un début de partie victorieux pourrait aussi vous inciter à construire une telle équipe, très axée sur le late game.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Voyageur avec Rammus et Vex carry
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Expédition
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Fin de partie
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Crescendo aléatoire
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)