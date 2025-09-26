TFT : Comment jouer la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper sur TFT ?
La composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper du set 15 de TFT
est assez difficile à mettre en place, car elle repose sur des unités épiques et légendaires, et qu'en plus de cela, elle nécessite d'obtenir un emblème de Sniper. Ce blason ne peut être acquis que par le biais des optimisations prismatiques, ce qui ne vous permettra pas de constituer cette équipe quand bon vous semble, autrement dit, cette composition ne peut pas être forcée.
Pour jouer la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper,
vous pourriez commencer avec Gnar, Jhin, Dr. Mundo et Aatrox, en attribuant à Gnar l'équipement qui ira plus tard sur vos carrys. Ajoutez ensuite Udyr pour Mentor et Naafiri, et stabilisez-vous pour être en mesure d'avancer sereinement vers le niveau 8. N'oubliez toutefois pas de conserver des exemplaires de Shen et Kobuko pendant votre progression. Au niveau 8, achetez et améliorez Jinx, Poppy, et surtout Volibear. Idéalement, vous obtiendrez aussi Braum, mais si tel n'est pas le cas, préparez-vous à passer niveau 9, et à vous renforcer d'un légendaire supplémentaire, à définir selon les circonstances de la partie.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Volibear : Premier coup, Sur le fil, Finaliste
- Poppy : Meilleure défense, Métamorphose, Inarrêtable
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Volibear
Jinx
- Blason de Sniper
- Lame d'infini
- Fureur du kraken
- Main de la justice
- Lame funeste
- Fléau vengeur
Poppy
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
Braum
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Gage de Sterak
- Vœu du protecteur
- Buff bleu
- Soif-de-Sang
- Main de la justice
- Manteau de la nuit
Quand jouer la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper ?
Jouer Volibear carry avec Edgelord et Sniper
requiert de disposer d'un emblème de Sniper, c'est pourquoi cette voie ne peut être choisie que si vous en avez un en votre possession. De plus, obtenir des composants AD ainsi qu'être en mesure de constituer une économie prospère sont des paramètres à prendre en compte.
Nous vous conseillons également d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Jinx, Volibear ou Poppy,
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Volibear carry avec Edgelord et Sniper
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Diadème de Sniper, Couronne de Sniper
- Tir précis (augment Sniper)
- Meilleurs amis
- Toujours plus vite
- Tout doit disparaître
- Choristes
- Objets de Pandore
- Abondance de glaives
- Réfracteur de lumière
- Trésors enfouis
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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