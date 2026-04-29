TFT : Comment jouer la composition Veigar reroll avec Meeple ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Meeple sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Meeple du set 17 de TFT.



Comment jouer la composition Veigar reroll avec Meeple sur TFT ?

La composition Veigar reroll avec Meeple du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 1, ainsi que les synergies Meeple et Berger. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à condition de disposer de l'équipement adéquat pour vos carrys.

Pour jouer la composition Veigar reroll avec Meeple, vous avez tout intérêt à ne pas investir d'or dans de l'expérience, et à poser sans tarder Poppy, Veigar et Lissandra, puis Marguereep au niveau 4. Votre objectif sera de slow roll vos champions de palier 1, puis d'avancer pour vous renforcer, avec Mordekaiser et Illaoi dans un premier temps. Ajoutez Rammus au niveau 7, et finalisez votre équipe avec Corki au niveau 8. Si vous atteignez le niveau 9, remplacez Corki par Bard, et faites appel à Karma ou au Méga-Mecha.



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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Veigar

Gantelet précieux

Fléau vengeur

Lance de Shojin

Dent de Nashor

Coiffe de Rabadon

Lissandra

Bâton du vide

Gantelet précieux

Lance de Shojin

Buff bleu

Bâton de l'archange

Morellonomicon

Poppy

Couronne de la reine

Lithoplastron de gargouille

Visage spirituel

Cœur intrépide

Griffe de dragon

Armure roncière

Quand jouer la composition Veigar reroll avec Meeple ?

Jouer la composition Veigar reroll avec Meeple incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll reçue en 2-1 doit aussi être prise en compte, tout comme des composants plutôt AP. Notez que cette composition fonctionne très bien avec l'augment Leçons de combat (Early learnings).



Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Veigar reroll avec Meeple sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Veigar reroll avec Meeple du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Esprit d'équipe

Secteur commercial

Trésors enfouis

Jeu de patience

Ticket prismatique

Objets de Pandore

Lotus précieux

Palier 1

Leçons de combat

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.