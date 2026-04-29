TFT : Comment jouer la composition Veigar reroll avec Meeple ? (Set 17)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 avril 2026 à 15h21
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Meeple sur le set 17 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Veigar reroll avec Meeple ? (Set 17)

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Veigar reroll avec Meeple du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition Veigar reroll avec Meeple sur TFT ?

La composition Veigar reroll avec Meeple du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 1, ainsi que les synergies Meeple et Berger. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à condition de disposer de l'équipement adéquat pour vos carrys.

compo-veigar-reroll

Pour jouer la composition Veigar reroll avec Meeple, vous  avez tout intérêt à ne pas investir d'or dans de l'expérience, et à poser sans tarder Poppy, Veigar et Lissandra, puis Marguereep au niveau 4. Votre objectif sera de slow roll vos champions de palier 1, puis d'avancer pour vous renforcer, avec Mordekaiser et Illaoi dans un premier temps. Ajoutez Rammus au niveau 7, et finalisez votre équipe avec Corki au niveau 8. Si vous atteignez le niveau 9, remplacez Corki par Bard, et faites appel à Karma ou au Méga-Mecha.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Veigar

  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur
  • Lance de Shojin
  • Dent de Nashor
  • Coiffe de Rabadon

Lissandra

  • Bâton du vide
  • Gantelet précieux
  • Lance de Shojin
  • Buff bleu
  • Bâton de l'archange
  • Morellonomicon

Poppy

  • Couronne de la reine
  • Lithoplastron de gargouille
  • Visage spirituel
  • Cœur intrépide
  • Griffe de dragon
  • Armure roncière

Quand jouer la composition Veigar reroll avec Meeple ?

Jouer la composition Veigar reroll avec Meeple incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll reçue en 2-1 doit aussi être prise en compte, tout comme des composants plutôt AP. Notez que cette composition fonctionne très bien avec l'augment Leçons de combat (Early learnings).
  compo-veigar-reroll-meeple-tft-set17

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Veigar reroll avec Meeple sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Veigar reroll avec Meeple du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

  • Esprit d'équipe
  • Secteur commercial
  • Trésors enfouis
  • Jeu de patience
  • Ticket prismatique
  • Objets de Pandore
  • Lotus précieux
  • Palier 1
  • Leçons de combat

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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