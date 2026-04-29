TFT : Comment jouer la composition Urgot reroll avec Voyageur ? (Set 17)
le 29 avril 2026 à 12h20
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Urgot reroll avec Voyageur du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Urgot reroll avec Voyageur sur TFT ?
La composition Urgot reroll avec Voyageur du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 3, avec Urgot, Aurora et Maokai jouant le rôle de carrys principaux. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à moins bien sûr d'être contesté.
Pour jouer la composition Urgot reroll avec Voyageur, vous devriez démarrer avec Briar, Bel'Veth, Rek'Sai et Urgot, ou Ezreal et Pantheon à la place de ce dernier au niveau 5. Au niveau 6, nous vous recommandons de commencer à mettre en place l'équipe définitive, en posant Akali, Aurora, Maokai, Rhaast et Urgot (faites-le évoluer). Au niveau 7, Rhaast intégrera le groupe. Votre objectif sera alors de slow roll Urgot, Aurora et Maokai 3 étoiles, et si possible, Rhaast, mais cela ne doit pas être une priorité. Finalisez ensuite votre composition avec le Méga-Mécha puis Karma.
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Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.
Urgot
- Mercure
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
Aurora
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Buff rouge
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
Maokai
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Urgot reroll avec Voyageur ?
Jouer la composition Urgot reroll avec Voyageur incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait d'avoir reçu un artefact.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.
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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Urgot reroll avec Voyageur sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations les plus adaptées à la composition Urgot reroll avec Voyageur du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Artefacts à la rescousse
- Forge portative, Forge divine, Forge à retardement
- Super sac de butin
- Légion des trois
- Esprit d'équipe
- Secteur commercial
- Trésors enfouis
- Jeu de patience
- Ticket prismatique
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.
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