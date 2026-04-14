TFT : Comment jouer la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn sur TFT ?
La composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn du set 17 de TFT
repose principalement sur des unités de palier 1, ainsi que quelques épiques ajoutés au fur et à mesure de votre montée en niveau. Une front lane constituée de 4 Bastion permet à Twisted Fate et Caitlyn de briller.
Pour jouer la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn,
vous devriez commencer avec les unités qu'il vous faudra reroll, à savoir Twisted Fate, Caitlyn, Aatrox et Poppy. N'investissez pas d'or dans de l'expérience, et ce durant toute la phase 2. Durant la phase 3, il vous faudra slow roll vos champions 3 étoiles, ainsi que Jax. Milio se joindra à votre équipe au niveau 6, puis il ne vous restera qu'à avancer pour poser Corki, Rammus, et enfin Nunu.
→ Notez qu'il est également possible de reroll Talon à la place de Nunu.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twisted Fate
Fizz
- Lame enragée de Guinsoo
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
Ornn
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn?
Jouer la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn
incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Tisse-destin reroll avec TF et Caitlyn
du set 17
de TFT
sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Câlin collectif
- La Tour
- Vous vous sentez en veine ?
- Stratégie de ligne arrière
- Pile ou face
- Vitalité vampirique
- Surcharge cognitive
- Butin varié
- Ticket prismatique
- Besace héroïque
- Esprit d'équipe
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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