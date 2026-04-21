TFT : Comment jouer la composition Teemo reroll avec Initiateur ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Teemo reroll avec Initiateur sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Teemo reroll avec Initiateur du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition Teemo reroll avec Initiateur sur TFT ?

La composition Teemo reroll avec Initiateur du set 17 de TFT repose principalement sur des unités de palier 1, renforcés avec des personnages épiques et légendaires au fur et à mesure de votre montée en niveau. Une front lane constituée de 6 Initiateurs permettra à Teemo d'effectuer son travail, mais pour réussir au mieux cette équipe, il sera nécessaire de disposer d'une Loi stellaire favorable à Leona, le tank principal.





Pour jouer la composition Teemo reroll avec Initiateur, vous devriez commencer avec les unités qu'il vous faudra reroll, à savoir Teemo, Leona et Nasus, accompagnés de Zoé pour Juge stellaire. N'investissez pas d'or dans de l'expérience, et ce durant toute la phase 2. Durant la phase 3, il vous faudra slow roll vos champions 3 étoiles. Illaoi et Mordekaiser s'ajouteront à l'équation au niveau 6, et il ne vous restera qu'à avancer pour inclure LeBlanc, Nunu, et Blitzcrank.



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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Teemo

Lame enragée de Guinsoo

Bâton de l'archange

Tueur de géants

Buff rouge

Coiffe de Rabadon

Pistolame Hextech

LeBlanc

Morellonomicon

Bâton du vide

Lame enragée de Guinsoo

Pistolame Hextech

Coiffe de Rabadon

Leona (puis Nasus)

Lithoplastron de gargouille

Armure de Warmog

Cœur intrépide

Couronne de la reine

Vœu du protecteur

Armure roncière

Griffe de dragon

Quand jouer la composition Teemo reroll avec Initiateur?

Jouer la composition Teemo reroll avec Initiateur incarne une bonne sortie si la Loi stellaire est favorable à Leona, par exemple si elle vous offre des points de vie permanents, du bouclier ou des résistances. De plus, des exemplaires naturels des personnages à reroll indiquent aussi que cette option peut être correcte, tout comme l'optimisation Obstination (No Scout no Pivot) ou Leçons de combat (Early Learnings).

Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Teemo reroll avec Initiateur sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Teemo reroll avec Initiateur du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Leçons de combat

Obstination

Lithoplastron solo

Ticket prismatique

Besace héroïque

Esprit d'équipe

Trésors enfouis

Appel du chaos

Centre d'excellence

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.