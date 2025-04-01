TFT : Comment jouer la composition Technophile ? (Set 14)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 avril 2025 à 15h19
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Technophile sur le set 14 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Technophile ? (Set 14)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique Technophile du set Cyber City de TFT.

Comment jouer la composition Technophile sur TFT ?

Même si elle suit une direction claire, la composition Technophile (classique) du set 14 de TFT est assez difficile à mettre en place, d'autant que le late game peut se révéler désastreux si vous ne parvenez pas à récupérer vos carrys épiques et légendaires 2 étoiles. De plus, il est préférable d'avoir obtenu un emblème au risque de devoir jouer Seraphine à la place de Kobuko, de vous passer de Neeko, ou d'être dans l'obligation d'accèder au niveau 10.

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Pour jouer la composition Technophile, il est conseillé de démarrer toute de suite la partie en évoluant autour de cette synergie, c'est-à-dire en faisant appel à Zyra et Seraphine, qui seront accompagnées de Ekko et Dr. Mundo. Toutefois, si vous disposez de plus de Technophiles ou d'un emblème, n'hésitez pas à les poser sans attendre. Au niveau 6, vous devriez avoir acquis Shyvana, Fiddlesticks, Mordekaiser et Veigar, qui se joindront à Seraphine et Zyra. Une fois stable, avancez vers les niveaux supérieurs pour inclure d'autres Technophiles, Brand et Viego. Notez qu'il faudra également faire entrer Neeko ainsi que Kobuko pour Cyberboss, et que ce dernier portera très bien le blason de Technophile.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Viego
  • Soif-de-Sang
  • Main de la justice
  • Manteau de la nuit
  • Gantelet précieux
  • Coiffe de Rabadon
Mordekaiser
  • Lithoplastron de gargouille
  • Étincelle ionique
  • Vœu du protecteur
  • Cape solaire
  • Rédemption
  • Couronne de la reine
Brand
  • Brise-garde
  • Dent de Nashor
  • Lance de Shojin
  • Gantelet précieux
  • Morellonomicon
  • Coiffe de Rabadon
Kobuko
  • Emblème de Technophile
  • Couronne de la reine
  • Étincelle ionique
  • Gantelet précieux
  • Manteau de la nuit
  • Soif-de-Sang

Quand jouer la composition Technophile ?

Jouer Technophile peut se décider dès le début de la partie, en particulier si vous avez obtenu une optimisation axée sur cette synergie ou mieux encore, un emblème. Par ailleurs, recevoir naturellement des unités de ce trait devrait vous encourager à emprunter ce chemin.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Brand, Viego ou Kobuko, pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Technophile sur le set 14 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Technophile du set 14 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Blason de Technophile, Diadème de Technophile, Couronne de Technophile
  • Technobouclier (augment Technophile)
  • Implant cognitif (augment Technophile)
  • Flux de mana
  • Banc de Pandore
  • Canon de verre
  • Buffet de composants
  • Trésors enfouis
  • Âme ardente
  • Lotus perforant
  • Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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