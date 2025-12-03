TFT : Comment jouer la composition Targon/Freljord ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Targon/Freljord sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Targon/Freljord du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Targon/Freljord sur TFT ?
La composition Targon/Freljord du set 16 de TFT
est plus difficile à mettre en place qu'il n'y paraît, car il est indispensable de débloquer rapidement Aurelion Sol pour pouvoir prétendre à la victoire. En effet, si vous accédez au trou noir, vous gagnerez, mais le chemin risque d'être semé d'embuches.
Pour jouer la composition Targon/Freljord,
il est préférable de démarrer avec Freljord, grâce à Sejuani, Anivia et Ashe, puis Neeko pour Défenseur. Vous les remplacerez progressivement par des personnages Targon, à savoir Aphelios, Zoé, et Leona. Trouvez sans tarder votre Leona deux étoiles pour déverrouiller Diana, ainsi qu'un exemplaire de Taric. Plus tôt vous obtiendrez Aurelion Sol, mieux vous vous porterez. En effet, ce dernier a besoin d'incanter pour collecter des poussières d'étoile, qui améliorent sa compétence au fur et à mesure des manches.
Dès que vous l'aurez obtenu, avancez, et si vous le pouvez, achetez Leona 3 étoiles. Dans le cas contraire, faites de Taric votre tank principal.
Diana jouera le rôle de carry secondaire, et les Freljord reviendront dans votre équipe en avançant (Braum, Lissandra et Anivia).→ Une autre version de cette composition existe, avec Skarner et Fiddlesticks à la place des Freljord.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aurelion Sol
Diana
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin (x2 idéalement)
- Buff bleu
- Casque adaptatif
- Bâton de l'archange
- Bâton du vide
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Emblème d'Incantateur
Leona/Taric
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Manteau de la nuit
- Étincelle ionique
- Tueur de géants
- Soif-de-Sang
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Targon/Freljord ?
Jouer la composition Targon/Freljord
n'est une bonne idée que dans certains cas :
- une optimisation axée sur l'économie ou permettant d'atteindre rapidement les niveaux supérieurs, ce qui signifie que vous obtiendrez rapidement un Taric
- des exemplaires naturels de Leona
- plusieurs larmes de la déesse
Idéalement, vous réunirez toutes ces conditions. Nous insistons sur le fait que cette équipe ne peut fonctionner que dans des conditions quasi optimales.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Targon/Freljord sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Targon/Freljord
du set 16
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, ou qui vous aideront à récupérer l'équipement idéal pour Aurelion Sol.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Investissement sur le futur
- Relances régulières
- Pluie d'argent
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Axiome d'air
- Puissance 4
- XP en promotion
- Les Axiomes
- Objets de Pandore
- Larmes à gogo
- Océan de larmes
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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