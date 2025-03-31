TFT : Comment jouer la composition Stratège avec Ziggs carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Stratège avec Ziggs carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Stratège avec Ziggs carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Stratège avec Ziggs carry sur TFT ?
La composition Stratège avec Ziggs carry du set 14 de TFT
est capable de grandes choses, à condition de trouver vos carrys épiques et légendaires en temps et en heure, et de leur accorder un équipement adéquat. Sous sa forme finale, vous disposerez de 5 Stratèges, 3 Démons urbains, 2 Bagarreurs, 2 Cyberboss et 2 A.M.P.
Pour jouer la composition Stratège avec Ziggs carry,
il est préférable de démarrer la partie en évoluant tout de suite avec des Stratèges, à savoir Ekko et LeBlanc, qui seront accompagnés de Dr. Mundo et Zyra. Cette dernière saura d'ailleurs porter les pièces qui iront plus tard sur Ziggs. Au niveau 6, vous ajouterez Gragas et Yuumi. D'ailleurs n'hésitez pas à changer de porteur d'objets, en faisant appel à Yuumi.
Votre objectif sera d'être suffisamment stable pour ne pas sacrifier trop de points de vie, tout en générant une économie fructueuse. Ainsi, vous pourrez atteindre rapidement le niveau 8 et acheter Ziggs, Neeko et Cho'Gath 2 étoiles, et si possible quelques légendaires, Samira, Garen et/ou Kobuko. Une fois vos épiques améliorés en poche, ne perdez pas de temps et dirigez-vous vers le niveau 9 pour améliorer ou trouver vos légendaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ziggs
Neeko
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Buff rouge
- Coiffe de Rabadon
Samira
- Lithoplastron de gargouille
- Couronne de la reine
- Cape solaire
- Étincelle ionique
- Main de la justice
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Tueur de géants
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Kobuko pourrait par exemple recevoir des pièces telles qu'une Étincelle ionique ou une Détermination du titan.
Quand jouer la composition Stratège avec Ziggs carry ?
Jouer Stratège avec Ziggs carry
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous mener dans cette voie. Dans un premier temps, recevoir naturellement des unités Stratèges devrait vous y encourager, tout comme vous voir proposer des optimisations axées sur cette synergie.
Nous vous conseillons néanmoins de prêter attention à ce que font les autres joueurs. Être contesté sur Ziggs et Neeko par plus d'un adversaire pourrait ruiner votre partie, et vous mener tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Stratège avec Ziggs carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Stratège avec Ziggs carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Stratège, Diadème de Stratège, Couronne de Stratège
- QI supérieur (augment Stratège)
- Flux de mana
- Lotus perforant
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Canon de verre
- Batterie bleue
- Lotus perforant
- Ascension sociale
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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