TFT : Comment jouer la composition Spectre avec Jinx et Malzahar ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Spectre avec Jinx et Malzahar sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Spectre avec Jinx et Malzahar du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Spectre avec Jinx et Malzahar sur TFT ?
La composition Spectre avec Jinx et Malzahar du set 15 de TFT
peut vous conduire vers la victoire, mais sa mise en place peut poser quelques difficultés. En effet, vous aurez besoin d'un emblème de Spectre, mais aussi de reroll Malzahar dans le meilleur des cas, tout en vous renforçant ensuite d'unités épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Spectre avec Jinx et Malzahar,
il est recommandé de démarrer avec Jhin, Kayle, Aatrox et Zac, puis d'ajouter Malzahar, Darius et Kobuko au niveau 6 (en remplacement de Kayle). Ensuite, allez au 7 en accumulant tous les exemplaires de Malzahar que vous verrez : même s'il n'est pas indispensable de le passer 3 étoiles, cela demeure un avantage. Votre objectif sera d'accèder aussi vite que possible, mais sans vous ruiner, au niveau 8 pour placer 6 Spectres, et acquérir Jinx, K'Santé et Poppy. Enfin, dirigez-vous vers le niveau 9 pour terminer votre composition avec Varus, ou en replaçant Darius si vous l'aviez retiré plus tôt au profit du légendaire.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Malzahar : Mage, Dompteur de tempête, Conte de fées
- Poppy : Meilleure défense, Métamorphose, Inarrêtable
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Jinx
Malzahar
- Lame d'infini
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Lame enragée de Guinsoo
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
K'Santé/Poppy
- Buff bleu
- Bâton du vide
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Gantelet précieux
- Morellonomicon
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Gage de Sterak (Poppy si emblème Spectre)
Quand jouer la composition Spectre avec Jinx et Malzahar ?
Jouer Spectre avec Jinx et Malzahar
ne se décide normalement pas dans l'immédiat, et vous devrez analyser les indices vous indiquant que cette sortie est la bonne avant de vous engager dans cette voie. Si vous obtenez une spatule, une optimisation axée sur Spectre ou l'économie, ou des exemplaires naturels de Jinx et Malzahar, alors vous pourriez considérer cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs. Être contesté sur Jinx, Poppy ou Malzahar,
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Spectre avec Jinx et Malzahar sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Spectre avec Jinx et Malzahar
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Spectre, Diadème de Spectre, Couronne de Spectre
- Petite équipe de choc (augment Gardienne des étoiles)
- Ombres envahissantes (augment Spectre)
- Monstruosité des ombres (augment Spectre)
- Jeu de patience
- Faveur du gardien
- Toujours plus vite
- Tout doit disparaître
- Trésors enfouis
- Niveau supérieur !
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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