TFT : Comment jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 février 2026 à 11h53
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Slayer (Bourreau) avec Bel'Veth et Ambessa du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa sur TFT ?

La composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa du set 16 de TFT est particulièrement puissante au patch 16.4, et peut vous conduire à la victoire si vous parvenez à la mettre en place.

compo-ambessa-belveth (1)
Pour jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa, nous vous recommandons de commencer avec Briar et Cho'Gath, ainsi que Rek'Sai et Qiyana (à remplacer par Gangplank dès que possible). Ajoutez Sion et Draven au niveau 6 pour bénéficier de Noxus, et avancez sans tarder vers le niveau 8 pour effectuer votre transition.

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À ce moment, votre objectif sera de récupérer Bel'Veth, Ambessa, Swain, et bien sûr, le Héraut de la Faille, afin d'être assez stable pour accéder au niveau 9, et acheter Shyvana, Fiddlesticks, et Lucian & Senna.
  • Aatrox ne peut être débloqué qu'en assemblant des objets octroyant de l'omnivampirisme, si vous rencontrez des difficultés, passez en 4 Slayer durant une phase de PvE.
  • Si vous disposez d'un emblème de Bourreau, accordez-le à Ambessa et remplacez Lucian & Senna par Gangplank.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Bel'Veth
  • Mercure
  • Fureur du kraken
  • Tueur de géants
  • Manteau de la nuit
  • Lame funeste
  • Lame d'infini
Ambessa
  • Main de la justice
  • Manteau de la nuit
  • Gage de Sterak
  • Soif-de-Sang
  • Fléau vengeur
Swain
  • Armure de Warmog
  • Vœu du protecteur
  • Cape solaire
  • Linceul de la congruence
  • Cœur intrépide
  • Griffe de dragon
  • Armure roncière

Quand jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa ?

Jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur l'économie, ou des composants plutôt AD. De plus, un début de partie victorieux devrait vous encourager à tenter votre chance avec cette équipe.

compo-belveth-ambessa-slayer-tft-set16
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Slayer avec Bel'Veth et Ambessa du set 16 de TFT sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Protection infinie
  • Armes Darkin
  • Justice critique
  • Trésors enfouis
  • Lancer de dés 
  • Niveau supérieur !
  • Tout doit disparaître 
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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