TFT : Comment jouer la composition Singed/Malzahar ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Singed/Malzahar sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Singed/Malzahar du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Singed/Malzahar sur TFT ?
La composition Singed/Malzahar du set 16 de TFT
active 9 synergies de palier Bronze, et repose sur des unités épiques ainsi que Malzahar, qu'il n'est (normalement) pas nécessaire de reroll. Comme son nom l'indique, les carrys principaux sont Malzahar et Singed, mais Seraphine peut aussi jouer un rôle décisif si vous choisissez de l'équiper.
Pour jouer la composition Singed/Malzahar,
il vaut mieux commencer la partie en perdant, dans le but de débloquer rapidement Singed. Utilisez Vi et Blitzcrank, ainsi que Kog'Maw et Cho'Gath : il est préférable de poser sans tarder Néant, pour avancer dans le déverrouillage du Héraut de la Faille. Remplacez dès que possible Kog'Maw par Malzahar, en incluant Ekko pour Perturbateur. Caitlyn peut aussi faire son entrée pour Piltover. Lorsque vous aurez Singed, ajoutez-le à votre équipe.
En avançant, faites l'acquisition de Swain, Taric, et Dr. Mundo, ainsi que Seraphine. Vous transiterez progressivement vers le modèle de composition présenté ci-dessus, sans oublier de conserver des exemplaires de Neeko sur votre banc pour Arcaniste.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Malzahar/Seraphine
Singed
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
- Tueur de géants
- Buff bleu
Héraut de la Faille
- Morellonomicon
- Étincelle ionique
- Bâton de l'archange
- Soif-de-Sang
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Singed/Malzahar ?
Jouer Singed/Malzahar
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur l'optimisation Bronze pour la vie
ou que vous que vous avez reçu plusieurs composants AP. De plus, un début de partie axé sur Zaun devrait vous encourager dans cette direction, tout comme le fait d'avoir cliqué sur une optimisation d'économie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose. Ne pas trouver Yunara ou Wukong 2 étoiles pourrait vous conduire tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Singed/Malzahar sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Singed/Malzahar
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs sans encombres, ou celles qui boosteront la puissance de vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bronze pour la vie
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Trésors enfouis
- Soutien indéfectible
- Composants funéraires
- Investissement sur le futur
- Tenir le front
- Abondance de baguettes
- Baguettes à gogo
- 9 vies
- Volonté de la couronne
- Fabricant de baguettes
- Lotus précieux
- Buffet de composants
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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