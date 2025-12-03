TFT : Comment jouer la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry sur TFT ?
La composition Shurima/Noxus avec Ryze carry du set 16 de TFT
active 10 synergies de palier Bronze, ce qui n'est pas surprenant étant donné que le déblocage de Ryze passe par la mise en place de 5 traits de région différents. En outre, elle repose surtout sur des unités légendaires et épiques, dont certaines ne sont pas aisées à débloquer (Nasus et Mel). Cette équipe est très difficile à construire, si bien que cela ne peut se faire que de façon situationnelle.
Pour jouer la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry,
il vaut mieux commencer la partie en gagnant, c'est pourquoi nous vous recommandons de poser une équipe aussi forte que possible. Néanmoins, il est préférable que cela tourne autour de Ionia ou Demacia, ce qui aidera à débloquer Ryze. Il n'y pas de plan de jeu prédéfini pour atteindre cet objectif, à vous de gérer au mieux avec ce que le jeu vous donne, sachant qu'il faudra éviter au maximum d'actualiser la boutique.
En atteignant le niveau 8, stabilisez-vous en préservant votre économie. Idéalement, vous trouverez Swain et Ambessa, et débloquerez ainsi Mel. Taric est également à acheter, et dans le meilleur des cas, vous recevrez un exemplaire d'Azir pour pouvoir débloquer Nasus. Une fois niveau 9, achevez votre transition, grâce à Fiddlesticks, Shyvana, et bien sûr, Ryze. Si vous parvenez au niveau 10, ajoutez un Arcaniste (Sylas serait un choix judicieux, mais son déblocage est coûteux et implique que vous avez vendu un Jarvan 2 étoiles en début de partie). Xerath ou Renekton incarnent également des solutions pertinentes.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ryze
Azir
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
- Lance de Shojin
- Buff bleu
- Bâton du vide
Nasus
- Lame enragée de Guinsoo
- Buff rouge
- Tueur de géants
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Fléau vengeur
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Visage spirituel
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry ?
Jouer Shurima/Noxus avec Ryze carry
incarne une sortie correcte si vous avez cliqué sur l'optimisation Bronze pour la vie
ou sur un augment axé sur l'économie. Même si cette composition est axée sur le late game, il n'en demeure qu'une préparation est souvent nécessaire en vue du déblocage de Ryze. De ce fait, un début de partie orienté autour de Ionia ou Demacia pourrait vous encourage à suivre ce chemin. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu'il est impératif de bénéficier de finances prospères pour avoir une chance de réussir la mise en place d'une telle équipe.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Shurima/Noxus avec Ryze carry
du set 16
de TFT
sont celles qui vous permettront d'atteindre les niveaux supérieurs sans encombres, ou celles qui boosteront la puissance de vos unités.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Bronze pour la vie
- Tout doit disparaître
- Niveau supérieur !
- Secrets du désert
- Trésors enfouis
- Grandeur et démesure
- Typologie
- Emblématiquement
- Spécialiste des fins de partie
- Relances régulières
- Soutien indéfectible
- Composants funéraires
- Investissement sur le futur
- Stratégie d'investissement
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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