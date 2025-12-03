TFT : Comment jouer la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton sur TFT ?
La composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle nécessite d'accéder au niveau 9 le plus rapidement possible, avec une économie prospère, et surtout, suffisamment de points de vie pour effectuer votre transition sereinement. Néanmoins, elle dispose d'une puissance importante et peut vous conduire à la victoire.
Pour jouer la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton,
vous avez tout intérêt de commencer la partie avec une équipe forte, si possible en évoluant autour de Noxus. Utilisez Draven, Sion et Briar, accompagnés d'un Viego pour Assaillant. Renforcez votre front lane avec Dr. Mundo et Nautilus, ou positionnez 5 Noxiens, voire 7 s'ils viennent naturellement. Si vous perdez trop de points de vie, stabilisez-vous au niveau 8, par exemple grâce à un Swain et une Ambessa 2 étoiles, mais sans vous y attarder, puis faites route vers le niveau 9. Vous devrez alors transiter vers la composition finale en faisant l'acquisition d'Azir. Normalement, vous devriez avoir récupéré Mel. Ajoutez Fiddlesticks, Ornn, Shyvana et Annie, puis enfin, Renekton.
Idéalement, vous atteindrez le niveau 10 et pourrez encore vous renforcer avec le Tibbers ou en le remplaçant par :
- un Nasus ou un Xerath
- un autre légendaire, tel que Lucian & Senna
- si vous débloquez tous les Shurima, n'hésitez pas à les jouer, à la place par exemple de Ornn (attendez tout de même qu'il finisse de vous forger un artefact)
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Mel
Azir
- Bâton de l'archange
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Buff bleu
- Fléau vengeur
- Bâton du vide
Swain
- Lame enragée de Guinsoo
- Buff rouge
- Bâton du vide
- Dent de Nashor
- Tueur de géants
- Gantelet précieux
Renekton
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Casque adaptatif
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Gage de Sterak
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Mercure
Quand jouer la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton ?
Jouer Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton
ne se décide pas tout de suite, bien au contraire. En effet, sans une optimisation axée sur l'économie, il sera très difficile de réussir une telle composition. Les finances sont ici décisives, car sans or, vous ne parviendrez jamais au niveau 9 dans la capacité de trouver et d'améliorer vos légendaires. De plus, bien réussir son début de partie en préservant ses points de vie peut aussi également faire la différence.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Shurima/Noxus avec Azir, Mel et Renekton
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe, ou qui vous aideront à atteindre les niveaux supérieurs plus vite qu'à l'ordinaire.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Patience
- Secrets du désert
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
- Fin de partie
- Gagnant-gagnant
- Spécialiste des fins de partie
- XP en promotion
- Pluie d'argent
- Butin varié
- Compte épargne
- Investissement sur le futur
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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