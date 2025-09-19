TFT : Comment jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha ? (Set 15)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 septembre 2025 à 11h48
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha sur le set 15 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha ? (Set 15)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha du set K.O Coliseum de TFT.

Comment jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha sur TFT ?

La composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha du set 15 de TFT repose sur la puissance de 7 Méga-Mécha, combinée au reroll de Senna et de Lucian. Toutefois, pour que cette équipe atteigne son potentiel maximal, il est vivement recommandé de disposer du Power Up Duo de drift. Celui-ci vous accorde notamment un Méga-Mécha supplémentaire s'ils sont tous deux 3 étoiles. Dans l'optique où vous ne l'auriez pas obtenu, nous avons ajouté Yone à la composition, une unité à remplacer par un autre légendaire idéalement.

compo-lucian-senna-mega-mecha
Pour jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha, mieux vaut démarrer sans tarder autour de la synergie Méga-Mécha, à savoir avec Lucian, Gangplank, Kennen et Aatrox. Économisez pour slow roll Lucian 3 étoiles au niveau 5, puis faites de même avec Senna au niveau 7. Il sera alors plus facile d'acquérir les épiques Karma, Ryze et Jarvan IV. N'hésitez pas à faire appel au mentor Udyr pendant votre transition, dans l'attente de l'un de ces champions.

Quels Powers Ups privilégier ?

  • Senna : Dompteur de tempête, Précision, Clone des ombres 
  • Lucian : Duo de drift, Mage, Poursuite

À lire également

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Senna
  • Buff bleu
  • Dernier souffle
  • Lame funeste
  • Fléau vengeur
  • Tueur de géants
  • Lance de Shojin
Lucian
  • Gantelet précieux
  • Fléau vengeur
  • Dent de Nashor
  • Buff bleu
  • Tueur de géants
  • Coiffe de Rabadon
Jarvan IV
  • Armure de Warmog
  • Vœu du protecteur
  • Lithoplastron de gargouille 
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Cœur intrépide

Quand jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha ?

Comme toute composition reroll, jouer Senna et Lucian avec Méga-Mécha se décide tôt dans la partie, et quelques signaux pourraient vous indiquer que ce chemin incarne une possibilité viable. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Lucian et Senna, ou une optimisation axée sur Méga-Mécha le reroll, alors vous devriez considérer cette option. Néanmoins, l'indice le plus pertinent est sans nul doute le Power Up Duo de drift.

lucian-senna-compo-tft-mega-mecha
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Senna ou Lucian, vous risquez de perdre un temps précieux voire de ne jamais trouver Senna, et donc, de vous diriger vers une défaite.
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha sur le set 15 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha du set 15 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Je serai la tête, Je serai les bras, Je serai les jambes (augments Méga-Mécha)
  • Méga-Mécha survolté (augment Méga-Mécha)
  • Stratégie d'investissement 
  • Préparation
  • Attente récompensée
  • Ticket prismatique
  • Jour de relance
  • Limitations
  • Objets de Pandore
  • Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

TFT : Riot Games présente le set 18, Enchanted Wilds
Teamfight Tactics 11 juillet 2026

TFT : Riot Games présente le set 18, Enchanted Wilds

Un nouveau chapitre va bientôt commencer sur TFT avec le set 18. Riot Games a partagé un vaste aperçu d'Enchanted Wilds en juillet 2026.
TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets
Teamfight Tactics 07 juillet 2026

TFT : Mortdog arrête l'aventure, le game designer que vous appréciez tant se consacrera à d'autres projets

Le game designer le plus apprécié de la communauté de TFT a fait ses adieux à Riot Games et à l'auto-battler en juillet 2026.
TFT : MàJ 17.6, les détails de la mise à jour (2026)
Teamfight Tactics 23 juin 2026

TFT : MàJ 17.6, les détails de la mise à jour (2026)

Retrouvez les détails du patch notes 17.6 de TFT, déployé le mercredi 24 juin 2026, dans cet article.

commentaire (0)