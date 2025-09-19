TFT : Comment jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha sur TFT ?
La composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha du set 15 de TFT
repose sur la puissance de 7 Méga-Mécha, combinée au reroll de Senna et de Lucian. Toutefois, pour que cette équipe atteigne son potentiel maximal, il est vivement recommandé de disposer du Power Up Duo de drift.
Celui-ci vous accorde notamment un Méga-Mécha supplémentaire
s'ils sont tous deux 3 étoiles. Dans l'optique où vous ne l'auriez pas obtenu, nous avons ajouté Yone à la composition,
une unité à remplacer par un autre légendaire idéalement.
Pour jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha,
mieux vaut démarrer sans tarder autour de la synergie Méga-Mécha, à savoir avec Lucian, Gangplank, Kennen et Aatrox. Économisez pour slow roll Lucian 3 étoiles au niveau 5, puis faites de même avec Senna au niveau 7. Il sera alors plus facile d'acquérir les épiques Karma, Ryze et Jarvan IV. N'hésitez pas à faire appel au mentor Udyr pendant votre transition, dans l'attente de l'un de ces champions.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Senna : Dompteur de tempête, Précision, Clone des ombres
- Lucian : Duo de drift, Mage, Poursuite
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Senna
Lucian
- Buff bleu
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Fléau vengeur
- Tueur de géants
- Lance de Shojin
Jarvan IV
- Gantelet précieux
- Fléau vengeur
- Dent de Nashor
- Buff bleu
- Tueur de géants
- Coiffe de Rabadon
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha ?
Comme toute composition reroll, jouer Senna et Lucian avec Méga-Mécha
se décide tôt dans la partie, et quelques signaux pourraient vous indiquer que ce chemin incarne une possibilité viable. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Lucian et Senna, ou une optimisation axée sur Méga-Mécha le reroll, alors vous devriez considérer cette option. Néanmoins, l'indice le plus pertinent est sans nul doute le Power Up Duo de drift.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également chercher Senna ou Lucian, vous risquez de perdre un temps précieux voire de ne jamais trouver Senna, et donc, de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Senna et Lucian avec Méga-Mécha
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Je serai la tête, Je serai les bras, Je serai les jambes (augments Méga-Mécha)
- Méga-Mécha survolté (augment Méga-Mécha)
- Stratégie d'investissement
- Préparation
- Attente récompensée
- Ticket prismatique
- Jour de relance
- Limitations
- Objets de Pandore
- Reliques de la lumière
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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