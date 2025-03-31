TFT : Comment jouer la composition Section Anima ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Section Anima sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition classique de la Section Anima du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Section Anima sur TFT ?
La composition Section Anima (classique) du set 14 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place puisqu'elle suit une direction claire, mais le late game peut se révéler désastreux si vous ne parvenez pas à récupérer vos carrys épiques et légendaires 2 étoiles.
Pour jouer la composition Section Anima,
il est préférable de commencer la partie en évoluant tout de suite autour de cette synergie afin d'éviter une transition difficile. Ainsi, vous pourriez démarrer avec Sylas, Vi, Seraphine et Vayne. Cette dernière saura d'ailleurs porter l'équipement qui ira plus tard sur Xayah, tandis que Sylas sera votre tank principal dans l'attente de Leona.
Au niveau 6, ajoutez Illaoi et Yuumi afin de bénéficier de 5 membres de la Section Anima, puis continuez votre avancée en veillant à demeurer stable. Le moment le plus décisif de votre partie se produira au niveau 8, lorsque vous devrez trouver vos carrys 2 étoiles, Xayah et Leona, si possible Aurora en remplacement de Seraphine. Normalement, vous devriez disposer de 7 Section Anima, 2 Initiateurs, 2 Bastions (si vous n'avez pas Renekton, ayez recours à un autre Bastion). Neeko se joindra à l'équation au niveau 9, où vous chercherez Renekton et Aurora 2 étoiles.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xayah
Leona
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Lame d'infini
- Dernier souffle
Aurora
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Couronne de la reine
- Rédemption
- Linceul de la congruence
- Dent de Nashor
- Morellonomicon
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Lance de Shojin
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Yuumi qui pourrait recevoir un Poignard de Statikk.
Quand jouer la composition Section Anima ?
Jouer Section Anima
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Dans un premier temps, avoir obtenu l'optimisation Gain de niveau
devrait vous indiquer de constituer une composition classique de la Section Anima, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités de cette synergies.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques ou légendaires. Être contesté sur Xayah, Aurora et Leona
pourrait ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Section Anima sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Section Anima
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Section Anima, Diadème de Section Anima, Couronne de Section Anima
- Gain de niveau (augment Section Anima)
- Banc de Pandore
- Canon de verre
- Aléatoire jacta est
- Ligne arrière renforcée
- Super sac de butin
- Frères d'armes
- Investissement
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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