TFT : Comment jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana ? (Set 17)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 avril 2026 à 15h00
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana sur le set 17 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana ? (Set 17)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana sur TFT ?

La composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana du set 17 de TFT est assez particulière, dans le sens où il s'agit du trait à risques de Space Gods. Vous devrez commencer par perdre pour briller ensuite, et cela exige une certaine maîtrise du jeu.

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Pour jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana, vous devez commencer avec 3 membres de la Section Anima aussi vite que possible, à savoir Briar, Jinx, et Illaoi accompagnées de Leona, puis inclure Diana. Aurora remplacera Briar lorsque vous l'obtiendrez, et Marguereep se joindra à votre équipe au niveau 6. Votre objectif sera d'enchaîner les défaites de façon à un maximum de tech, en veillant toutefois à ce que vos unités parviennent à participer à des éliminations.

Une fois niveau 7, il vous faudra slow roll Diana, Aurora et Illaoi, et inclure LeBlanc. C'est également à ce moment qu'il sera nécessaire de penser à gagner, et à cash out. Ensuite, renforcez-vous de légendaires puissants, par exemple Morgana.

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→ Notez que les butins de la Section Anima vous offriront des armes. Utilisez-les à bon escient, en les attribuant aux champions les plus adaptés à chacune d'entre elles.

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Aurora
  • Dent de Nashor
  • Gantelet précieux
  • Bâton de l'archange
  • Buff rouge
  • Bâton du vide
Diana
  • Détermination du titan
  • Soif-de-Sang
  • Lame enragée de Guinsoo
Illaoi
  • Étincelle ionique
  • Cœur intrépide
  • Armure de Warmog
  • Vœu du protecteur
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon

Quand jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana ?

Jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana incarne une bonne sortie si la Déesse Soraka se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme un opener avec cette synergie.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Section Anima reroll avec Aurora et Diana du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Commandant d'Anima
  • Vous vous sentez en veine ?
  • Pile ou face 
  • Surcharge cognitive
  • Avidité
  • Lotus précieux
  • Ticket prismatique
  • Relances étoilées
  • Objets de Pandore
  • Banc de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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