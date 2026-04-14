TFT : Comment jouer la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire sur TFT ?
La composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire du set 17 de TFT
repose sur des unités de palier 3, et active plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, à moins d'être contesté par un autre joueur.
Pour jouer la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire,
vous pourriez commencer autour d'Astro-groove, avec Nasus, Teemo et Samira, accompagnés de Leona. Ajoutez ensuite Ornn et Gwen en remplacement de Leona, puis posez Jax au niveau 6. Rhaast rejoindra votre équipe au niveau 7, moment où il vous faudra slow roll pour Samira, Ornn, et si possible, Rhaast. Il ne vous restera qu'à inclure Xayah et Nunu, ainsi que Marguereep et Blitzcrank. Si vous atteignez le niveau 9, activez une synergie supplémentaire, par exemple Voyageur, ou renforcez-vous avec un légendaire puissant.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Samira
Xayah
- Lance de Shojin
- Lame funeste
- Tueur de géants
- Lame d'infini
Ornn
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle
- Buff rouge
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
Quand jouer la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire ?
Jouer la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire
incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Samira reroll avec Astro-groove/Visionnaire
du set 17
de TFT
sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Besace héroïque
- Mon arc est vôtre
- Charge cognitive
- Vous vous sentez en veine ?
- Pile ou face
- Vitalité vampirique
- Ticket prismatique
- Relances étoilées
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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