TFT : Comment jouer la composition Rhaast et Miss Fortune reroll ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rhaast et MF reroll sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Rhaast et Miss Fortune reroll du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Rhaast et MF reroll sur TFT ?
La composition Rhaast et MF reroll du set 17 de TFT
repose sur des unités de palier 3 dont une MF sur laquelle vous activez le trait Réplicateur. Cette équipe comporte plusieurs synergies, ce qui valorise le trait unique de Rédempteur de Rhaast.
Pour jouer la composition Rhaast et Miss Fortune reroll,
vous pourriez démarrer avec Aatrox, Caitlyn, Jax et Twisted Fate, et vous orienter sans tarder vers la forme finale de votre équipe, en faisant entrer MF, Rhaast et Maokai dès que possible. N'oubliez pas de conserver Gwen, Aatrox et Panthéon, puis dirigez-vous vers le niveau 7 pour slow roll vos champions à 3 étoiles. Riven rejoindra ensuite vos rangs, ainsi que Shen au niveau 8. Si vous atteignez le niveau 9, vous pourriez toujours apporter une synergie supplémentaire ou inclure un légendaire puissant.
→ Notez que Aatrox applique de la scission.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Miss Fortune
Rhaast
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Lame enragée de Guinsoo
- Pistolame Hextech
- Dernier souffle (si la scission d'Aatrox ne suffit pas)
Maokai
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Mercure
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
Quand jouer la composition Rhaast et Miss Fortune reroll ?
Jouer la composition Rhaast et MF reroll
incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rhaast et MF reroll sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Rhaast et MF reroll
du set 17
de TFT
sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Touche-à-tout
- Bronze pour la vie
- Ticket prismatique
- Tiercé
- Câlin collectif
- Glaives à gogo
- Transfert
- Relances étoilées
- Jeu de patience
- Besace héroïque
- Fondation de première ligne
- Surcharge cognitive
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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