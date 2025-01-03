TFT : Comment jouer la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle ? (Set 13)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle (Visionary/Sentinel) sur le set 13 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle (Visionary/Sentinel) du set 13 de TFT.
Comment jouer la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle sur TFT ?
La composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle du set 13 de TFT
repose sur le reroll de plusieurs unités de palier 1 et 2. Elle peut vous permettre de remporter la partie si elle est réussie, et pour y parvenir, vous devrez aussi disposer d'une bonne Anomalie pour Renata Glasc, par exemple Hypervélocité, Entraînement à la magie ou encore Brute épaisse.
Pour jouer la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle,
il est préférable de commencer en perdant toute la phase 2, de façon à économiser suffisamment pour slow roll 3 étoiles dès le niveau 5 quelques unités, à savoir Vex, Singed, Irelia et Morgana. Nous vous conseillons de ne pas avancer vers le niveau 6 avant d'avoir acquis ces champions, au risque de peiner à les trouver plus tard. Lorsque vous les aurez en votre possession, allez au niveau 6 pour faire de même avec Renata Glasc et si possible Rell.
Une fois tous vos 3 étoiles en poche, il ne vous restera qu'à avancer vers les niveaux supérieurs, afin d'inclure d'abord Illaoi, puis de vous renforcer avec d'autres unités de type Visionnaire, comme Heimerdinger et Malzahar.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Renata Glasc
Singed
- Bâton de l'archange
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Rédemption
- Armure de Warmog
- Étincelle ionique
- Couronne de la reine
- Lithoplastron de Gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Les objets supplémentaires sont à placer sur des unités qui en feront bon usage, mais nous vous recommandons vivement d'accorder des pièces de support à Morgana, comme le Buff rouge et le Poignard de Statikk, ainsi que de l'équipement destiné à tanker à Irelia.
Quand jouer la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle ?
Jouer Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle
est une décision qui se prend dès le début de la partie, étant donné que vous aurez à reroll des unités de palier 1 et 2. Ainsi, si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Renata, Singed, Irelia, Morgana et Vex, vous pourriez considérer cette voie. Une optimisation axée sur Visionnaire ou le reroll devrait aussi vous inciter à tenter de construire cette composition.
De plus, disposer de l'équipement adapté à vos champions est essentiel, c'est pourquoi vous devrez éviter d'emprunter ce chemin si les composants reçus ne conviennent ni aux pièces de Renata, ni à celles de Singed.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle sur le set 13 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Renata Glasc reroll avec Visionnaire/Sentinelle
du set 13
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou un emblème, ou encore celles qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Emblème de Visionnaire, Couronne de Visionnaire
- Invocation du néant (augment Visionnaire)
- Nuée du Néant
- Ticket doré, Ticket prismatique
- Don du gardien
- Nuit étoilée
- Palier 1
- Lotus perforant
- Flux de mana
- Chimiste Fou (augment de Singed)
Retrouvez les meilleures compositions du set 13 de TFT dans notre guide
.
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