TFT : Comment jouer la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz sur TFT ?
La composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz du set 17 de TFT
repose sur des unités de palier 3, et active plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast. Elle peut vous mener vers la victoire si elle est réussie, à condition bien sûr de savoir gérer sa tempo et ses finances.
Pour jouer la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz,
vous devriez démarrer tout de suite autour de Rebelle, avec Gwen et Fizz (ou Kai'Sa), ainsi que Talon et Briar. Idéalement, vous évoluerez avec 4 Rebelles au niveau 6, accompagnés de Ornn et Briar. Votre objectif sera de vous diriger vers le niveau 7 pour slow roll Kai'Sa, Fizz, Ornn, et Rhaast. Vous vous renforcerez ensuite des épiques Karma et Rammus, sans oublier d'inclure Marguereep à votre équipe pour activer Meeple et Voyageur. Si vous atteignez le niveau 9, n'hésitez pas à vous renforcer d'un légendaire puissant, à définir selon la nature de vos ressources et de vos besoins. Notez que si vous avez reçu de l'équipement adapté à Rhaast, vous pourriez tout à fait lui octroyer des objets.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kai'Sa
Fizz
- Buff bleu
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Dernier souffle
Ornn
- Main de la justice
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz ?
Jouer la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz
incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Rebelle reroll avec Kai'Sa et Fizz
du set 17
de TFT
sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Ticket prismatique
- Câlin collectif
- Vous vous sentez en veine ?
- Stratégie de ligne arrière
- Pile ou face
- Vitalité vampirique
- Surcharge cognitive
- Transfert
- Tiercé
- Relances étoilées
- Besace héroïque
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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