TFT : Comment jouer la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin sur TFT ?
La composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin du set 17 de TFT
consiste à jouer la verticale Pulsar sombre, et donc à accéder aux niveaux supérieurs assez rapidement étant donné que vos carrys principaux sont épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin,
vous devriez démarrer avec Cho'Gath, Lissandra, Mordekaiser et Kai'Sa, puis ajouter Pantheon et Ezreal au niveau 6. Votre objectif sera d'arriver le plus rapidement possible dans de bonnes conditions au niveau 8, afin d'effectuer votre transition. Vous devrez alors trouver et améliorer Karma, le Méga-Mecha, Tahm Kench, et idéalement, récupérer un Jhin. Il ne vous restera ensuite qu'à accéder au niveau 9 pour le passer à 2 étoiles, et vous renforcer avec Blitzcrank.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Jhin
Karma
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Lame funeste
- Buff rouge
Le Méga-Mecha
- Bâton du vide
- Buff bleu
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin ?
Jouer la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation axée sur l'économie, ou si la qualité de la boutique vous invite à suivre cette direction.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Pulsar sombre avec Karma et Jhin
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, en octroyant davantage de puissance ou de l'économie.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Quatre cents coups
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Puissance 4
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Appel du chaos
- Lancer de dés
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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