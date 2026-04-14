TFT : Comment jouer la composition Psionique classique ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Psionique classique sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Psionique classique du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Psionique classique sur TFT ?
La composition Psionique classique du set 17 de TFT
consiste à jouer 4 Psioniques, et de les entourer de champions épiques et légendaires. Cette équipe est donc très axée sur late game, et exige de disposer d'un bon nombre de composants.
Pour jouer la composition Psionique classique,
il n'existe pas de chemin prédéfini. En effet, votre but sera de vivre un début de partie victorieux, qui vous mènera aisément vers les niveaux 8 et 9. Pour ce faire, vous pourriez par exemple utiliser Ezreal, Gragas, Pyke et Panthéon, en ajoutant Akali et Viktor plus tard. L'objectif sera de savoir vous adapter de façon à toujours proposer une équipe stable, si possible en jouant autour de Gragas et Pyke.
Une fois niveau 8, trouvez Tahm Kench (le MT dans l'attente de Shen), le Méga-Mecha et Maître Yi, mais ne perdez pas de temps : il est impératif d'accéder au niveau 9 pour prétendre à la victoire, en faisant l'acquisition des légendaires Sona, Fiora, Shen et Morgana.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Maître Yi
Fiora
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Lame enragée de Guinsoo
- Gage de Sterak
- Mercure
- Main de la justice
Sona
- Soif-de-Sang
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
- Lame d'infini
Tahm Kench → Shen
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Bâton de l'archange
- Buff rouge
- Buff bleu
- Bâton du vide
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Psionique classique ?
Jouer la composition Psionique classique
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation axée sur l'économie. Des composants à foison devraient aussi vous indiquer que cette sortie est correcte, tout comme le fait de bénéficier d'un début de partie victorieux.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Psionique classique sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Psionique classique
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan de l'économie ou des objets.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Vous vous sentez en veine ?
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Abondance de glaives
- Lancer de dés
- Justice critique
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)