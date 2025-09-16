TFT : Comment jouer la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry sur TFT ?
La composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry du set 15 de TFT
repose sur une front lane composée de 6 Poids lourds et du DPS de Malzahar. Elle peut vous conduire vers une victoire, à condition bien sûr de ne pas être contesté et de mettre en place les éléments qui la porteront à sa pleine puissance.
Pour jouer la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry,
il est préférable de démarrer avec Aatrox, Zac, Malzahar et Syndra pour éviter une future transition difficile. Au niveau 6, ajoutez Darius et Kobuko, puis dirigez-vous vers le niveau 7 afin d'y slow roll Malzahar, Jayce et Darius 3 étoiles. Il ne vous restera alors qu'à poser Poppy au niveau 8, puis Seraphine au niveau 9 (pour Prodige).
Quels Powers Ups privilégier ?
- Malzahar : Mage, Dompteur de tempête, Conte de fées
- Poppy : Meilleure défense, Métamorphose, Inarrêtable
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Malzahar
Poppy
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Joyau putréfiant
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
- Buff bleu
- Gantelet précieux
Darius
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Main de la justice
- Gage de Sterak
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Manteau de la nuit
- Tueur de géants
N'hésitez pas à accorder des objets AD à Jayce, comme une Soif-de-Sang ou un Gage de Sterak.
Quand jouer la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Poids lourd reroll avec Malzahar carry
se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez une optimisation axée sur le reroll ou sur Poids lourd. De plus, Malzahar et Darius savent tous deux très bien porter les artefacts, c'est pourquoi un augment de forge peut aussi indiquer que cette sortie est la bonne.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent également chercher Malzahar, Darius ou Jayce, vous risquez de perdre un temps précieux, voire de ne jamais trouver vos unités, et subir ainsi une défaite cuisante.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Poids lourd reroll avec Malzahar carry
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de Poids lourd, Diadème de Poids lourd, Couronne de Poids lourd
- Coup de gong (augment Poids lourd)
- Blason de Prodige, Diadème de Prodige, Couronne de Prodige
- Boutique truquée
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Ticket prismatique
- Banc de Pandore
- Trésors enfouis
- Une aventure exaltante
- Forge à retardement, Forge portative, Forgeron ambulant
- Abondance de ceintures
- Tiercé
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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