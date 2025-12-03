TFT : Comment jouer la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex sur TFT ?
La composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex du set 16 de TFT
est extrêmement difficile à mettre en place, car elle requiert le déverrouillage du T-Hex sans jouer Piltover. Elle nécessite également de reroll Nautilus et Gangplank, et de vous renforcer ensuite d'unités épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex,
vous devez démarrer avec Bilgewater pour bénéficier du marché noir et acheter des duplicateurs et des exemplaires de Graves et Nautilus. Posez Illaoi, Sion, Graves et Twisted Fate, et ajoutez Tristana et Gangplank au niveau 6, en remplaçant Sion par Nautilus. Le but est de collecter des serpents d'argent rapidement pour récupérer des objets Bilgewater. En parallèle, vous devrez faire l'acquisition de Loris (qui restera dans votre équipe), Caitlyn, Orianna, Vi et Seraphine, qui seront à placer pendant une manche de PvE pour obtenir le T-Hex.
Une fois cette manœuvre délicate effectuée, terminez de reroll (si ce n'est déjà fait) Nautilus et Graves, puis avancez pour inclure Miss Fortune, Ornn, Braum, et surtout, Lucian & Senna, votre carry secondaire. Shyvana rejoindra votre composition au niveau 9. Il est indispensable d'accéder à ce niveau pour améliorer vos légendaires, en particulier le T-Hex ainsi que Lucian & Senna.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
T-Hex
Lucian et Senna
- Main de la justice
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Lame enragée de Guinsoo
- Détermination du titan
Miss Fortune
- Buff rouge
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle
- Lame funeste
Nautilus/Braum
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Dernier souffle
- Dague du mort
- Pièce porte-bonheur
- Tromblon du second
- Cocktail du capitaine
- Cestes
- Armure de Warmog
- Linceul de la congruence
- Lithoplastron de gargouille
- Visage spirituel
- Cœur intrépide
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex ?
Jouer Pistolero/Rempart avec le T-Hex
ne peut fonctionner que de façon situationnelle. En effet, vous aurez besoin d'un bon début de partie Bilgewater, ainsi que d'une optimisation axée sur l'économie. Une rencontre d'ouverture offrant de l'or ou des butins pourrait aussi incarner un signal viable. La mise en place de cette équipe peut vite tourner au cauchemar, alors assurez-vous que toutes les conditions soient réunies avant de vous engager dans cette voie.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Pistolero/Rempart avec le T-Hex
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Trésors enfouis
- Abondance de glaives
- Glaives à gogo
- Pluie d'argent
- Armurier
- Relances régulières
- Cleptomanie
- Meilleurs amis
- Tout doit disparaître
- Justice critique
- Ascension sociale
- Volonté de la lance
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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