TFT : Comment jouer la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec Twisted Fate et Kog'Maw carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec Twisted Fate et Kog'Maw carry sur TFT ?
La composition Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry du set 14 de TFT
nécessite de reroll plusieurs unités de palier 1 et 2 et d'être en mesure d'avancer ensuite vers le niveau 9. Si vous parvenez à poser les 5 membres la Pègre accompagnés des bonnes unités, vous pourriez remporter une victoire éclatante.
Pour jouer la Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry,
il est préférable de jouer tout de suite autour de la Pègre avec Twisted Fate, Darius, Shaco et Dr. Mundo (pour Bourreau et Bagarreur). Nous vous recommandons de perdre toute la première manche pour générer une belle économie, à moins que vous ne soyez déjà très fort. Dans ce cas, mettez tout en place pour gagner. À vous de juger de la meilleure stratégie à adopter selon les circonstances de la partie.
Au niveau 5, vous devriez commencer à slow roll vos carrys 3 étoiles, en veillant à remplacer Dr. Mundo par Skarner et à inclure Kog'Maw. Une fois Kog'Maw trouvé, allez directement au niveau 6 pour faire de même avec TF, Skarner et Darius. Ensuite, il ne vous restera qu'à avancer et à vous renforcer de la présence de Shaco, Gragas, Braum puis Miss Fortune et Aurora.
Notez que vous bénéficierez de 5 unités de la Pègre, vous aurez donc droit à deux chapeaux
, à faire porter à Darius et Twisted Fate.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twisted Fate
Darius/Skarner
- Lame enragée de Guinsoo (x2 idéalement)
- Pistolame Hextech
- Lance de Shojin
- Dent de Nashor
Kog'Maw
- Étincelle ionique
- Cape solaire
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Ouragan de Runaan
- Lame d'infini
- Tueur de géants
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, par exemple Miss Fortune pour de l'AD. Cependant, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu'en matière d'équipement de tank, Darius doit être priorisé par rapport à Skarner.
Quand jouer la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry ?
Comme toute composition reroll, jouer Pègre/Ultrarapide avec TF et Kog'Maw carry
se décide rapidement. En effet, étant donné qu'il vous faudra construire avec des unités de palier 1 et 2, il est préférable de s'orienter dès les premières manches vers cette équipe. Vous devriez néanmoins considérer revoir votre plan de jeu si d'autres participants semblent aussi emprunter ce chemin, au risque de ne jamais trouver vos carrys 3 étoiles. Obtenir des composants utiles à l'assemblage de Guinsoo est aussi indispensable.
Qui plus est, forcer une composition n'est jamais une bonne chose, ou très rarement. Pour cette raison, nous vous recommandons de vous engager dans cette voie si vous obtenez naturellement plusieurs exemplaires de Twisted Fate, Kog'Maw, Darius et Skarner.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Pègre/Ultrarapide reroll avec TF et Kog'Maw carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à reroll.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de la Pègre, Diadème de la Pègre, Couronne de la Pègre
- Garde rapprochée (augment Pègre)
- Ligne arrière renforcée
- Objets de Pandore
- Buffet de composants
- Canon de verre
- Esprit d'équipe
- Banc de Pandore
- Nuit étoilée
- Toujours plus vite
- Enragement
- Ticket prismatique
- À vos marques, prêts... (Think fast)
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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