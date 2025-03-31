TFT : Comment jouer la composition Pègre/Dynamo avec MF carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Pègre/Dynamo avec MF carry sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Pègre/Dynamo avec Miss Fortune carry du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Pègre/Dynamo avec MF carry sur TFT ?
La composition Pègre/Dynamo avec MF carry du set 14 de TFT
peut briller et vous garantir un Top 4 à condition d'être réussie, ce qui requiert d'atteindre les niveaux supérieurs au bon moment pour acquérir vos carrys épiques ou légendaires, en l'occurrence Miss Fortune
et Aurora.
Pour jouer la composition Pègre/Dynamo avec Miss Fortune carry,
il est préférable de démarrer tout de suite la partie en évoluant autour de la synergie Pègre, et en faisant de Twisted Fate le porteur des objets qui iront plus tard sur MF. Ainsi, vous pourriez faire appel à Darius, Shaco, TF et Dr. Mundo, puis ajouter Jhin et Morgana dès le niveau 6, ainsi que Elise au 7 (ou MF si la boutique se montre généreuse avec vous). Quoi qu'il en soit, vous devrez atteindre le niveau 8 aussi vite que possible sans vous ruiner, et en étant suffisamment stable dans l'optique d'économiser de précieux points de vie.
Il ne vous restera qu'à trouver MF et Leona deux étoiles, sans oublier d'inclure Braum pour bénéficier de 5 membres de la Pègre. D'ailleurs, si vos finances le permettent, n'hésitez pas à reroll votre tank principal et à lui faire porter l'un des deux chapeaux (le premier ira naturellement sur MF). Finalement, faites route vers le niveau 9 pour finaliser votre composition avec Aurora, votre carry secondaire.
Notez qu'obtenir un emblème de la Pègre est très avantageux
dans le cadre de cette composition, puisque vous pourriez vous séparer de Shaco et renforcer ainsi votre front lane en ajoutant par exemple un Bagarreur comme Cho'Gath.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Miss Fortune
Braum
- Lame d'infini
- Lance de Shojin
- Dernier souffle
- Lame funeste
- Brise-garde
Aurora
- Vœu du protecteur
- Lithoplastron de gargouille
- Armure de Warmog
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Rédemption
- Linceul de la congruence (dans ce cas, pas de Dernier souffle sur MF)
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Brise-garde
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Leona pourrait par exemple recevoir des pièces destinées à tanker.
Quand jouer la composition Pègre/Dynamo avec MF carry ?
Jouer Pègre/Dynamo avec MF carry
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous mener dans cette voie. Dans un premier temps, recevoir naturellement des unités Pègre devrait vous y encourager, tout comme vous voir proposer des optimisations axées sur les synergies Pègre ou Dynamo. Il est également recommandé d'avoir en sa possession plusieurs BF pour pouvoir constituer un équipement optimal à Miss Fortune.
Nous vous conseillons néanmoins de prêter attention à ce que font les autres joueurs. Être contesté sur Miss Fortune par plus d'un adversaire pourrait ruiner votre partie, et vous mener tout droit vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Pègre/Dynamo avec Miss Fortune carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Pègre/Dynamo avec MF carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason de la Pègre, Diadème de la Pègre, Couronne de la Pègre
- Blason de Dynamo, Diadème de Dynamo, Couronne de Dynamo
- Garde rapprochée (augment Pègre)
- Dynamisation (augment Dynamo)
- Flux de mana
- Cleptomanie
- Buffet de composants
- Objets de Pandore
- Canon de verre
- Batterie bleue
- Lotus perforant
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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