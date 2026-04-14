TFT : Comment jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard ? (Set 17)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 avril 2026 à 15h00
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard sur le set 17 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard ? (Set 17)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard du set 17 de TFT.

Comment jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard sur TFT ?

La composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard du set 17 de TFT consiste à jouer principalement des personnages légendaires, tout en préservant une base de 3 Meeple, et en activant les traits des carrys principaux, Canalisateur, Bastion et Sniper.

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Pour jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard, il n'existe pas de plan prédéfini. L'idéal est en effet de bénéficier d'un début de partie victorieux, par exemple avec des N.O.V.A et des Visionnaires, Aatrox, Caitlyn, Jax, Twisted Fate et Talon, puis en bifurquant progressivement. L'objectif sera d'être stable pour pouvoir avancer très rapidement vers le niveau 9 avec des finances au beau fixe. À ce moment, il vous faudra récupérer les légendaires de la composition, idéalement lors d'une phase de PvE, en donnant une priorité à Jhin, Bard, et la front lane, emmenée par l'épique Rammus.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Jhin
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Lame d'infini
  • Lame funeste
  • Fléau vengeur
  • Tueur de géants
  • Dernier souffle
Bard
  • Gantelet précieux
  • Dent de Nashor
  • Bâton du vide
  • Buff bleu
  • Bâton de l'archange
  • Casque adaptatif
  • Morellonomicon
Rammus
  • Cape solaire
  • Linceul de la congruence
  • Vœu du protecteur
  • Cœur intrépide
  • Armure roncière 
  • Griffe de dragon
  • Visage spirituel

Quand jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard ?

Jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie, ou qu'un dieu favorable au late game se présente à vous, par exemple Soraka. Un début de partie victorieux devrait aussi vous encourager à tenter la mise en place d'une telle équipe.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 

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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Peeba Meeple avec Jhin et Bard du set 17 de TFT sont celles qui faciliteront sa mise en place du point de vie de l'expérience et de l'économie.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Ascension sociale
  • Éveil de l'âme
  • Butin varié
  • Lotus précieux
  • Niveau supérieur !
  • Pile ou face
  • Tout doit disparaître
  • Avidité
  • P'tits titans
  • Lancer de dés 
  • Réunion d'anniversaire
  • Spécialiste des fins de partie
  • Fin de partie
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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