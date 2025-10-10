TFT : Comment jouer la composition Peeba Bastion ? (Set 15)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Peeba Bastion sur le set 15 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Peeba Bastion du set K.O Coliseum de TFT.
Comment jouer la composition Peeba Bastion sur TFT ?
Sur TFT, une composition qualifiée de « Peeba » fait référence à une équipe constituée en grande majorité d'unités légendaires et épiques, sans pousser une synergie en particulier. La composition Peeba Bastion du set 15 de TFT
fait exception, car elle repose de 6 Bastions et les dégâts d'unités légendaires. Elle nécessite donc d'atteindre le niveau 9 pour être mise en place, ce qui passera obligatoirement par une transition délicate.
Pour jouer la composition Peeba Bastion,
deux options s'offrent à vous en début de partie :
- Construire autour de Gambit de cristal et perdre
- Essayer de gagner avec une équipe puissante
Cette seconde option est la moins risquée, et vous pourriez par exemple vous servir de Sniper pour commencer, combinés à des Poids lourds, comme Aatrox, Dr. Mundo, Vi, Naafiri, Gnar et Jhin. Tout en vous stabilisant pour générer de l'or, pensez à conserver des exemplaires de Bastion sur votre banc, à savoir Garen, Xin Zhao, Shen, et Swain. Dès que vous atteindrez les niveaux 8 et 9, effectuez des changements pour poser 6 Bastion avec Leona et Braum, et vos carrys légendaires. Au niveau 9, vous devriez ainsi avoir trouvé et amélioré Gwen, Twisted Fate et Zyra.
Quels Powers Ups privilégier ?
- Twisted Fate : Piège nocif, Rage croissante, Clone des ombres
- Leona : Premier de la classe, Mur vivant, Coriace
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Twisted Fate
Zyra
- Lame enragée de Guinsoo
- Pistolame Hextech
- Tueur de géants
- Buff rouge
- Dernier souffle
- Fureur du kraken
Gwen
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
- Buff rouge
- Fléau vengeur
Leona
- Manteau de la nuit
- Bâton du vide
- Morellonomicon
- Casque adaptatif
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Peeba Bastion ?
Comme toute composition basée sur des unités épiques ou légendaires, jouer Peeba Bastion
ne se décide pas tout de suite. Il s'agit en réalité d'une option situationnelle, par exemple si vous avez reçu des optimisations axées sur le late game et l'économie, ou si vous réussissez une longue série de défaites ou de victoires en début de partie. De plus, des cartes telles que Carapateurs à gogo pourraient aussi vous encourager dans cette direction. Toutefois, puisque celle-ci tourne autour de Bastion, l'obtention d'optimisations axées sur cette synergie peut signifier que cette sortie est la bonne.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si d'autres semblent également vouloir réaliser une Peeba Bastion
, vous risquez de ne pas trouver vos unités et de vous diriger vers une défaite.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Peeba Bastion sur le set 15 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Peeba Bastion
du set 15
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Spécialiste des fins de partie
- Blason de Bastion, Couronne de Bastion, Diadème de Bastion
- Boss de raid (augment Bastion)
- Banc de Pandore
- Tout doit disparaître
- Patience
- Cycle épique
- Spéculation
- Investissement
- Ascension sociale
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide
.
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