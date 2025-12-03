TFT : Comment jouer la composition Peeba avec Annie carry ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Peeba avec Annie carry sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Peeba avec Annie carry du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Peeba avec Annie carry sur TFT ?
Sur TFT
, une composition qualifiée de « Peeba » fait référence à une équipe constituée en grande majorité d'unités légendaires et épiques, sans pousser une synergie en particulier. La composition Peeba avec Annie carry du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, et n'est constituée que de légendaires. Sa mise en place est ainsi très difficile, et requiert d'atteindre le niveau 9 avec des finances prospères, et suffisamment de point de vie pour effectuer la transition.
Pour jouer la composition Peeba avec Annie carry,
vous avez tout intérêt à gagner vos manches en début de partie pour conserver un maximum de PV de tacticien. Noxus ou Freljord peuvent être des solutions pertinentes, en ajoutant quelques Targon au fur et à mesure des niveaux. Une fois au 8, effectuez une première transition avec des épiques puissants, voire quelques légendaires. Il n'existe malheureusement pas de chemin tracé d'avance pour parvenir au résultat présenté ci-dessus, si bien que vous devrez construire avec ce que le jeu vous donne en étant flexible.
Une fois niveau 9, achetez tous les légendaires du jeu. Toutefois, quelques changements peuvent être apportés par rapport au modèle standard :
- Tibbers peut être équipé à la place de Ornn.
- Si vous débloquez Mel, jouez-la au lieu de Zilean ou de Kindred.
- Swain peut demeurer dans votre équipe, surtout si vous passez niveau 10 : dans ce cas, ajoutez un Sylas pour bénéficier de 4 Arcanistes.
- Nasus peut être considéré en tant que tank principal.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Azir
Annie
- Buff rouge
- Bâton du vide
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
Ornn/Tibbers/Nasus
- Buff bleu
- Casque adaptatif
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Bâton de l'archange
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Cœur intrépide
- Couronne de la reine
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Peeba avec Annie carry ?
Jouer Peeba avec Annie carry
ne se décide pas au hasard, nous pourrions même dire que cela ne se planifie pas. Il est vrai que sans une optimisation axée sur l'économie, des larmes de la déesse pour Annie, et un début de partie sans encombres sont presque indispensables pour réussir la mise en place d'une telle équipe. Il s'agit donc d'une composition fonctionnant de manière situationnelle.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Peeba avec Annie carry sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Peeba avec Annie carry
du set 16
de TFT
sont celles qui vous aideront à atteindre le niveau 9 rapidement.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Niveau supérieur !
- Stratégie d'investissement
- Patience
- Gagnant-gagnant
- Ascension sociale
- Investissement sur le futur
- Réunion d'anniversaire
- Tout doit disparaître
- Spécialiste des fins de partie
- XP en promotion
- Butin varié
- Duplication
- Axiome d'air
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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