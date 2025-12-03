TFT : Comment jouer la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth sur TFT ?
La composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth du set 16 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle nécessite d'accéder au niveau 9 le plus rapidement possible, avec une économie prospère, et surtout, suffisamment de points de vie pour effectuer votre transition sereinement. De plus, il est important de parvenir à débloquer Aatrox et Mel dès que possible.
Pour jouer la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth,
vous avez tout intérêt de commencer la partie avec une équipe forte, si possible en évoluant autour de Noxus. Utilisez Draven, Sion et Briar, accompagnés d'un Viego pour Assaillant. Ajoutez Qiyana et LeBlanc au niveau 6, avant d'avancer aussi vite que possible (mais sans vous ruiner) vers le niveau 8 : une première étape de stabilisation sera alors nécessaire, avec Bel'Veth et Ambessa, ainsi que Taric et Swain. Il n'est pas forcément nécessaire de les passer à 2 étoiles, cela sera à définir selon les circonstances de la partie (vos points de vie et votre économie).
Une fois vos épiques trouvés, retirez tous les Noxiens à l'exception de Swain et Ambessa pour inclure Mel. Azir lui apportera Perturbateur, tandis que Shyvana buffera Swain avec Colosse. Aatrox devra être amélioré, tout comme Fiddlesticks, un légendaire puissant s'intégrant parfaitement en raison de ses capacités de contrôle. Si vous accédez au niveau 10, ajoutez un Shurima voire un Ryze, ou encore Lucian & Senna.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aatrox
Swain
- Soif-de-Sang
- Tueur de géants
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Mercure
- Manteau de la nuit
Bel'Veth
- Linceul de la congruence
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Armure de Warmog
- Vœu du protecteur
- Visage spirituel
- Soif-de-Sang
- Détermination du titan
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Lame funeste
Quand jouer la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth ?
Jouer Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth
ne se décide pas tout de suite, bien au contraire. En effet, sans une optimisation axée sur l'économie, il sera très difficile de réussir une telle composition. Les finances sont ici décisives, car sans or, vous ne parviendrez jamais au niveau 9 dans la capacité de trouver et d'améliorer vos légendaires. De plus, bien réussir son début de partie en préservant ses points de vie peut aussi également faire la différence.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Noxus/Bourreau avec Aatrox et Bel'Veth
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui vous aideront à atteindre les niveaux supérieurs plus vite qu'à l'ordinaire.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Patience
- Armes Darkin
- Justice critique
- Puissance 4
- Niveau supérieur !
- Gagnant-gagnant
- Tout doit disparaître
- Fin de partie
- Spécialiste des fins de partie
- XP en promotion
- Pluie d'argent
- Butin varié
- Compte épargne
- Investissement sur le futur
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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