TFT : Comment jouer la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi sur TFT ?
La composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi du set 17 de TFT
consiste à jouer en 5 N.O.V.A et 4 Marauder, de façon à buffer au maximum Maître Yi, le carry principal. Néanmoins, ce dernier sera épaulé par Kindred et Fiora.
Pour jouer la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi,
vous devriez démarrer avec Aatrox, Caitlyn, Akali et Poppy, sachant que cette dernière sera remplacée par Maokai. Urgot et Bel'Veth rejoindront vos rangs au niveau 6, et une fois stable, votre objectif sera d'accéder au niveau 8 sans tarder. À ce moment, vous devrez trouver et améliorer Maître Yi et Kindred, et si possible récupérer une Fiora ou un Shen. Pour pouvoir placer toutes les unités de cette équipe, vous devrez aller au niveau 9, et améliorer Fiora si ce n'est déjà fait.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Maître Yi
Fiora
- Lame enragée de Guinsoo
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Détermination du titan
- Main de la justice
- Fléau vengeur
- Lame funeste
Kindred
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Manteau de la nuit
- Mercure
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
Maokai
- Lame enragée de Guinsoo
- Fureur du kraken
- Tueur de géants
- Fléau vengeur
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Cape solaire
- Armure roncière
- Armure de Warmog
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
Quand jouer la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi ?
Jouer la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie, ou que vous récupérez naturellement des unités N.O.V.A. Des composants utiles à l'équipement de vos carrys, ou même un exemplaire de Maître Yi reçu rapidement devraient aussi vous inciter à suivre ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition N.O.V.A/Marauder avec Maître Yi
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des gains d'expérience ou de l'obtention de composants.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Abondance de glaives
- Booster
- Surcharge cognitive
- Expédition
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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