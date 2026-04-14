TFT : Comment jouer la composition N.O.V.A avec Kindred ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition N.O.V.A avec Kindred sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition N.O.V.A avec Kindred du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition N.O.V.A avec Kindred sur TFT ?
La composition N.O.V.A avec Kindred du set 17 de TFT
consiste à jouer en 5 N.O.V.A, entourés d'unités légendaires, Shen et Graves. Sa réussite implique d'atteindre rapidement avec une belle économie les niveaux supérieurs, tout en disposant d'équipements adaptés à vos carrys.
Pour jouer la composition N.O.V.A avec Kindred,
vous devriez commencer sans tarder autour de cette synergie, avec Poppy, Aatrox, Caitlyn et Milio. Au niveau 6, ajoutez Panthéon et Maokai, et assurez-vous d'être assez stable pour être en mesure d'avancer rapidement vers le niveau 8. C'est à ce moment que vous effectuerez votre transition, en trouvant surtout Kindred et Tahm Kench 2 étoiles. Ensuite, il ne vous restera qu'à avancer pour obtenir Graves et Shen, sans oublier de Bel'Veth pour Challenger et Akali pour Marauder.
→ Notez qu'une fois que Shen sera 2 étoiles, il pourra récupérer les objets attribués à Tahm Kench.
De la même manière, Fiora
pourrait tout à fait remplacer Bel'Veth, surtout si vous avez de l'équipement à lui accorder. Pour être plus flexible, tenez également compte du fait que Morgana
peut remplacer Graves, par exemple si vous avez reçu un peu trop de composants AP.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kindred
Graves
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Fureur du kraken
- Dernier souffle
- Fléau vengeur
- Lame funeste
Tahm Kench → Shen
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Mercure
- Tueur de géants
- Manteau de la nuit
- Lame funeste
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition N.O.V.A avec Kindred ?
Jouer la composition N.O.V.A avec Kindred
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation axée sur l'économie ou sur cette synergie. Des composants utiles à l'équipement de vos carrys, ou même un exemplaire de Kindred reçu rapidement devraient aussi vous inciter à suivre ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition N.O.V.A avec Kindred sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition N.O.V.A avec Kindred
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Surcharge cognitive
- Expédition
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Crescendo aléatoire
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)