TFT : Comment jouer la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur (Conduit) du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition MF reroll avec Canalisateur sur TFT ?
La composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur du set 17 de TFT
repose sur des unités de palier 3 dont une MF sur laquelle vous activez le trait Canalisateur. Cette équipe comporte plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast. Elle peut vous mener vers la victoire si elle est réussie, à condition bien sûr de savoir gérer sa tempo et ses finances.
Pour jouer la composition MF reroll avec Canalisateur,
vous pourriez démarrer avec Aatrox, Caitlyn, Poppy et Twisted Fate, et rapidement transiter vers une équipe constituée des unités à reroll : Aatrox, Gragas, Maokai, MF et Viktor, en ajoutant Ornn au niveau 6. Votre objectif sera de vous rendre au niveau 7 pour slow roll vos champions à 3 étoiles, et en ajoutant Rhaast. Une fois vos personnages trouvés, allez au 8 pour placer Zoé dans l'attente de Bard. Au niveau 9, Morgana saura parfaire votre composition.
→ Notez que Aatrox applique de la scission.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Miss Fortune
Viktor
- Buff bleu
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
- Lance de Shojin
- Tueur de géants
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle (si la scission d'Aatrox ne suffit pas)
Ornn
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Bâton de l'archange
- Coiffe de Rabadon
- Fléau vengeur
- Buff rouge
- Cape solaire
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur ?
Jouer la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur
incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte, tout comme le fait de recevoir des composants adaptés aux équipements de vos carrys.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Miss Fortune reroll avec Canalisateur
du set 17
de TFT
sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Vous vous sentez en veine ?
- Stratégie de ligne arrière
- Pile ou face
- Vitalité vampirique
- Surcharge cognitive
- Touche-à-tout
- Ticket prismatique
- Relances étoilées
- Objets de Pandore
- Banc de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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