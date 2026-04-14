TFT : Comment jouer la composition Meeple avec Corki et Bard carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Meeple avec Corki et Bard carry sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Meeple avec Corki et Bard carry du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Meeple avec Corki et Bard carry sur TFT ?
La composition Meeple avec Corki et Bard carry du set 17 de TFT
consiste à jouer la verticale Meeple, et donc à accéder aux niveaux supérieurs assez rapidement étant donné que vos carrys principaux sont épiques et légendaires, tank compris (Rammus).
Pour jouer la composition Meeple avec Corki et Bard carry,
vous devriez démarrer tout de suite autour de cette synergie, avec Gnar, Marguereep, Poppy et Aatrox pour Bastion. Au niveau 6, ajoutez Fizz et Veigar, sachant que ce dernier saura porter l'équipement qui ira plus tard sur Bard. Votre objectif sera d'être suffisamment stable pour pouvoir avancer vers les niveaux 8 et 9. Vous chercherez alors Corki, Rammus, Riven, voire un Bard si vous êtes chanceux. N'oubliez pas que le trait Meeple 7 offre régulièrement une copie d'un champion placé sur l'emplacement de clonage. Avoir des paires ne doit donc pas vous empêcher d'avancer.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Corki
Bard
- Buff bleu
- Lame funeste
- Dernier souffle
- Lance de Shojin
- Pistolame Hextech
- Lame enragée de Guinsoo
- Fléau vengeur
Rammus
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Bâton du vide
- Buff bleu
- Bâton de l'archange
- Casque adaptatif
- Morellonomicon
- Cape solaire
- Lithoplastron de gargouille
- Couronne de la reine
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Meeple avec Corki et Bard carry ?
Jouer la composition Meeple avec Corki et Bard carry
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation axée sur l'économie ou sur cette synergie. Un emblème pourrait aussi vous inciter à emprunter ce chemin, tout comme des composants utiles à l'équipement de vos carrys, ou même un exemplaire de Corki reçu rapidement.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Meeple avec Corki et Bard carry sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Meeple avec Corki et Bard carry
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Expédition
- Big Bang (augment de Marguereep)
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Crescendo aléatoire
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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