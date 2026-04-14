TFT : Comment jouer la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi sur TFT ?
La composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi du set 17 de TFT
repose principalement sur des unités épiques. Cela implique que vous devrez tout mettre en œuvre pour accéder au niveau 8 avec une économie prospère si vous aspirez à la réussir.
Pour jouer la composition Mecha/Psionique avec A. Sol et Maître Yi,
vous pourriez démarrer en évoluant autour de ces synergies, pour faciliter votre future transition. Faites appel à Gragas, Pyke, Urgot et Viktor, et placez A. Sol dès que vous le trouvez, sans hésiter à le faire évoluer. Votre but sera d'aller aussi vite que possible au niveau 8, pour trouver et améliorer vos carrys : Maître Yi, Aurelion Sol, le Méga-Mecha et Tahm Kench. Dès que vous les aurez, vous pourrez commencer à vous projeter vers le niveau 9, pour parfaire votre composition avec Morgana et Sona, la 4ème
Psionique.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aurelion Sol
Maître Yi
- Gantelet précieux
- Coiffe de Rabadon
- Dent de Nashor
- Lance de Shojin
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
Le Méga-Mecha
- Soif-de-Sang
- Mercure
- Gage de Sterak
- Manteau de la nuit
- Main de la justice
- Détermination du titan
- Lame enragée de Guinsoo
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Armure de Warmog
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi ?
Jouer la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie, ou que vous obtenez rapidement un exemplaire de Maître Yi ou de A. Sol. Des composants utiles à l'équipement de vos carrys devraient aussi vous inviter à emprunter ce chemin.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Mecha/Psionique avec Aurelion Sol et Maître Yi
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Expédition
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Puissance 4
- Banc de Pandore
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Crescendo aléatoire
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)