TFT : Comment jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry ? (Set 17)

Teamfight Tactics (TFT) est un jeu gratuit de stratégie multijoueur développé par Riot Games, disponible sur PC, iOS et Android. Inspiré de l'univers de League of Legends, il oppose huit joueurs construisant leurs équipes pour des combats automatiques, propose des saisons régulières avec du nouveau contenu, et une scène compétitive internationale active avec le Championnat du monde TFT.