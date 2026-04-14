TFT : Comment jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Mecha avec Aurelion Sol carry sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Mecha avec Aurelion Sol carry du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry sur TFT ?
La composition Mecha avec Aurelion Sol carry du set 17 de TFT
est très difficile à mettre en place, car elle nécessite d'atteindre le niveau 9 avec une belle économie, et suffisamment de points de vie pour effectuer sa transition.
Pour jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry,
il n'existe pas de chemin prédéfini, car il est recommandé de poser une équipe forte pour entamer une série de victoire. Cependant, vous pourriez jouer autour de Mecha pour faciliter votre avancée, plus précisément autour d'Urgot, entouré de Briar, Ezreal, Rek'Sai, Bel'Veth et Pantheon. Posez Aurelion Sol dès que vous l'obtenez, et n'hésitez pas à faire appel au Forgeur de Mecha sur cette unité, ou sur le Méga-Mecha. L'objectif est de trouver une certaine stabilité, en lâchant si nécessaire quelques relances au niveau 8 (sans pour autant vous ruiner). Au niveau 9, trouvez et améliorez vos champions épiques et légendaires, en n'hésitant pas à faire évoluer le Méga-Mecha si vous ne récupérez pas tout de suite tous ceux dont vous avez besoin.
→ Notez que Graves peut recevoir des objets si cela est possible, tout comme Urgot.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Aurelion Sol
Bard
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Fléau vengeur
- Casque adaptatif
Le Méga-Mecha
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Bâton du vide
- Buff bleu
- Morellonomicon
- Lance de Shojin
- Lithoplastron de gargouille
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry ?
Jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie ou que vous bénéficiez d'un début de partie victorieux. Des exemplaires de Aurelion Sol ou du Méga-Mecha reçus assez tôt devraient aussi vous inviter à suivre cette direction, tout comme le fait de récupérer une place en plus sur votre plateau.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Mecha avec Aurelion Sol carry sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Mecha avec Aurelion Sol carry
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Expédition
- Ascension sociale
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Pile ou face
- Tout doit disparaître
- Avidité
- Cleptomanie
- Spécialiste des fins de partie
- Réunion d'anniversaire
- Nouvelle recrue
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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