TFT : Comment jouer la composition Lulu reroll ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Lulu reroll sur le set 17 de TFT.

Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.



Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Lulu reroll du set 17 de TFT.



Comment jouer la composition Lulu reroll sur TFT ?

La composition Lulu reroll du set 17 de TFT repose sur des unités de palier 3 et 2 à passer 3 étoiles. Cette équipe active en outre plusieurs synergies, ce qui justifie la présence de Rhaast.

Pour jouer la composition Lulu reroll, vous pourriez démarrer avec Milio, Ezreal, Pantheon et Rek'Sai, puis ajouter Lulu et Maokai au niveau 6. Remplacez Rek'Sai et Ezreal par Jax et Twisted Fate, puis avancez vers le niveau 7 pour slow roll vos unités, en priorité Lulu, Maokai, Milio et Pantheon. N'oubliez pas d'inclure Rhaast, et si vous le pouvez, améliorez ce dernier et Jax à 3 étoiles. Il ne vous restera qu'à atteindre le niveau 8 pour inclure Aatrox.



À lire également TFT : Tier list des meilleures compositions du set 17, Space Gods

Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT.



Lulu

Gantelet précieux

Dent de Nashor

Fléau vengeur

Bâton du vide

Coiffe de Rabadon

Milio

Bâton de l'archange

Gantelet précieux

Lance de Shojin

Buff rouge

Bâton du vide

Pistolame Hextech

Maokai

Couronne de la reine

Cape solaire

Cœur intrépide

Vœu du protecteur

Armure de Warmog

Griffe de dragon

Armure roncière

Quand jouer la composition Lulu reroll ?

Jouer la composition Lulu reroll incarne une bonne sortie si le Dieu Varus se présente à vous, ou si vous obtenez naturellement des exemplaires des unités à passer à 3 étoiles. Une optimisation axée sur le reroll doit aussi être prise en compte.





Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose.



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Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Lulu reroll sur le set 17 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Lulu reroll du set 17 de TFT sont celles accordant facilitant l'accès aux unités à 3 étoiles, ou offrant davantage de puissance à votre équipe.



Vous pourriez par exemple vous diriger vers :

Bronze pour la vie

Esprit d'équipe

Secteur commercial

Trésors enfouis

Jeu de patience

Ticket prismatique

Objets de Pandore

Lotus précieux

Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide.