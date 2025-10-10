TFT : Comment jouer la composition Janna Mentor ? (Set 15)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 octobre 2025 à 12h16
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Janna Mentor sur le set 15 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Janna Mentor ? (Set 15)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Janna Mentor du set K.O Coliseum de TFT.

Comment jouer la composition Janna Mentor sur TFT ?

La composition Janna Mentor du set 15 de TFT n'est pas la simple à mettre en place, car elle exige d'obtenir le Power Up Vétéran faisant de Janna un Mentor. De plus, après avoir reroll deux unités de palier 2, il est nécessaire d'atteindre le niveau 8 pour se renforcer de plusieurs unités épiques.

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Pour jouer la composition Janna Mentor, il est préférable de commencer autour de Janna et de Méga-Mécha, en la plaçant aux côtés de Gangplank, Aatrox et Lucian. Au niveau 6, vous devriez déjà poser vos 4 Mentors, c'est-à-dire Janna (avec Vétéran), Kobuko, Yasuo et Udyr, accompagnés de Aatrox et un Stratège, idéalement, Jarvan IV. Il ne vous restera qu'à slow roll Janna et Kobuko 3 étoiles à ce moment, avant d'avancer vers le niveau 8 : remplacez Yasuo par Ryze, votre carry secondaire, et ajoutez Senna ainsi que K'Santé. Si vous n'avez pas obtenu le Power Up Vétéran, vous n'aurez d'autre choix que de passer un niveau de plus pour poser un Mentor, mais cette composition perdra grandement en efficacité.

Quels Powers Ups privilégier ?

  • Janna : Vétéran
  • Kobuko : Métamorphose, Tank-zilla, Meilleure défense

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Janna
  • Buff bleu
  • Gantelet précieux
  • Tueur de géants
  • Lance de Shojin
  • Dent de Nashor
  • Morellonomicon
Kobuko
  • Armure de Warmog
  • Lithoplastron de Gargouille
  • Gage de Sterak
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Vœu du protecteur
Ryze
  • Bâton du vide
  • Morellonomicon
  • Fléau vengeur
  • Casque adaptatif

Quand jouer la composition Janna Mentor ?

Comme toute composition reroll, jouer Janna Mentor se décide tôt dans la partie, et vous pouvez considérer que cette option est la bonne si vous obtenez en premier lieu le Power Up Vétéran pour votre carry principal. Une optimisation axée sur le reroll ou Mentor devrait également vous encourager dans cette voie. Acquérir des composants utiles à l'équipement de Janna et Kobuko incarne aussi un indice certain, tout comme le fait de recevoir naturellement des exemplaires de Janna ou Kobuko.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est jamais une bonne chose. Si vos adversaires semblent également chercher Janna ou Kobuko, vous risquez de perdre un temps précieux.

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Janna Mentor sur le set 15 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Janna Mentor du set 15 de TFT sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Mentorat (augment Mentor)
  • Stratégie avancée (augment Stratège)
  • Blason de Stratège, Diadème de Stratège
  • Jour de relance
  • Objets de Pandore
  • Fleur de lotus
  • Abondance de baguettes
  • Abondance de ceintures
  • Banc de Pandore
  • Ticket prismatique
  • Relances imposantes
Retrouvez les meilleures compositions du set 15 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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