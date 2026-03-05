TFT : Comment jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas ? (Set 16)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 05 mars 2026 à 10h39
Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Ionia avec Yone et Sylas sur le set 16 de TFT.
TFT : Comment jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas ? (Set 16)
Teamfight Tactics est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.

Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Ionia avec Yone et Sylas du set 16 de TFT.

Comment jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas sur TFT ?

La composition Ionia avec Yone et Sylas du set 16 de TFT a émergé après le déploiement du patch 16.6, qui est venu bouleverser la méta en raison d'équilibrages variés et de changements au niveau des conditions de déverrouillage. Cette équipe peut ainsi être considérée comme la nouvelle Peeba de la région Ionia.

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Pour jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas, vous avez tout intérêt à démarrer autour de Ionia et de Bourreau, avec Shen, Yasuo, Briar ou Qiyana et Ahri ou Jhin, en particulier si le proc Ionia est celui de l'expérience ou de l'or. Ajoutez Kennen et Xin Zhao au niveau 6, et débloquez Yone au niveau 7, sans oublier de récupérer Kobuko pendant une manche de PvE. 

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Votre objectif sera de vous stabiliser une première fois au 8 avec Wukong et Yone, tout en déverrouillant Sett et Aatrox. Puis, ne tardez pas à aller au 9, afin de poser Sylas et Zilean. Notez que si vous atteignez le niveau 10, vous pouvez toujours perfectionner l'équipe en incluant un légendaire puissant.

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Quels équipements accorder aux carrys ?

Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT

Yone
  • Détermination du titan
  • Soif-de-Sang
  • Lame enragée de Guinsoo
  • Manteau de la nuit
  • Tueur de géants
  • Pistolame Hextech
Sylas
  • Gantelet précieux
  • Main de la justice
  • Soif-de-Sang
  • Pistolame Hextech
  • Coiffe de Rabadon
  • Manteau de la nuit
Wukong
  • Linceul de la congruence
  • Cape solaire
  • Visage spirituel
  • Étincelle ionique
  • Armure roncière
  • Griffe de dragon
  • Armure de Warmog

Quand jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas ?

Jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur l'économie, ou si vous rencontrez un début de partie victorieux avec cette synergie? De plus, des composants utiles à vos carrys devraient vous encourager dans cette direction.

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Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT, jamais une bonne chose. 
 

Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Ionia avec Yone et Sylas sur le set 16 de TFT ?

Les optimisations les plus adaptées à la composition Ionia avec Yone et Sylas du set 16 de TFT sont celles liées à l'économie, ou accordant davantage d'objets qu'à l'ordinaire.

Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
  • Tout doit disparaître
  • Niveau supérieur !
  • Lotus précieux
  • Ascension sociale
  • Trésors enfouis
  • Protection infinie
  • Super sac de butin
  • Volonté de la massue
  • Jour de relance
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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