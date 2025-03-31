TFT : Comment jouer la composition Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Initiateur/Tireur (Vanguard/Marksman) sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Initiateur/Tireur (Vanguard/Marksman) du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios sur TFT ?
La composition Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios du set 14 de TFT
repose principalement sur trois unités épiques, Leona, Aphelios et Xayah, et vous permet de bénéficier de 4 Initiateurs, 4 Tireurs, 3 membres de la Section Anima, 2 Bœufs dorés, 2 Dynamo et 1 Divinecorp. Elle n'est pas particulièrement difficile à mettre en place et peut vous mener vers la victoire, mais à condition de trouver vos carrys et de leur accorder un équipement approprié.
Pour jouer la composition Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios,
il est préférable de démarrer la partie en jouant immédiatement autour de ces synergies afin d'éviter une future transition difficile. Vous pourriez ainsi faire appel à Vi, Sylas, Jhin et Kindred. Au niveau 6, ajoutez des tanks, à savoir Rhaast et Skarner pour être stable et générer de belles économies. Votre objectif principal sera d'atteindre aussi vite que possible le niveau 8 sans vous ruiner, de façon à acheter Aphelios, Xayah et Leona 2 étoiles. Sylas, Vi et Skarner laisseront progressivement place à Leona, Braum et Jarvan IV, tandis que Kindred disparaîtra au profit de Jinx. Au niveau 9, ajoutez Aurora. Veillez cependant à garder Sylas tant que vous n'aurez pas obtenu cette dernière.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Xayah
Leona
- Lance de Shojin
- Lame d'infini
- Tueur de géants
- Lame enragée de Guinsoo
- Dernier souffle
- Buff rouge
Aphelios
- Lithoplastron de Gargouille
- Armure de Warmog
- Cape solaire
- Linceul de la congruence
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame d'infini
- Lame funeste
- Tueur de géants
Les objets supplémentaires sont à positionner sur des personnages les valorisant, Jarvan IV par exemple pourrait recevoir des pièces renforçant votre front lane.
Quand jouer la composition Initiateur/Tireur ?
Jouer Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios
ne se décide normalement pas tout de suite, mais quelques signes pourraient vous indiquer de suivre cette voie. Si vous obtenez naturellement des unités présentant ces traits, ou des optimisations en lien à ces synergies, alors vous pourriez considérer cette option. Il est aussi indispensable de disposer de composants utiles à l'équipement de vos carrys, c'est-à-dire une majorité de glaives et d'arcs.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, étant donné que vos carrys principaux sont épiques. Être contesté sur Aphelios, Leona ou Xayah
risque de ruiner votre partie, alors à vous de d'agir en conséquence.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Initiateur/Tireur avec Xayah et Aphelios
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Initiateur, Diadème de d'Initiateur, Couronne d'Initiateur
- Blason de Tireur, Diadème de Tireur, Couronne de Tireur
- Coup de grâce (augment Tireur)
- Banc de Pandore
- Essence des Luminécailles
- Canon de verre
- Buffet de composants
- Corrosion
- Ligne arrière renforcée
- Nouveau départ
- Objets de Pandore
- Investissement
- Niveau supérieur !
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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