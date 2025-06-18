TFT : Comment jouer la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry ? (Set 14)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry (Vanguard) sur le set 14 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry (Vanguard) du set Cyber City de TFT.
Comment jouer la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry sur TFT ?
La composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry du set 14 de TFT
est en mesure de vous emmener vers une victoire, et a la particularité de ne pas être difficile à mettre en place. En effet, vous suivrez une direction claire dès le début de partie car votre mission sera de reroll 3 étoiles des unités de palier 1 et 2.
Pour jouer la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry,
mieux vaut démarrer tout de suite en jouant autour de cette synergie et de Kog'Maw. Sans investir d'or dans de l'expérience, posez Kog'Maw, Kindred, Sylas et Vi. Idéalement, vous perdrez toute la phase 2 pour générer une belle économie et commencer à slow roll vos carrys dès la phase de PvE. Au niveau 5, cherchez Sylas, Vi, Kindred, Kog'Maw et Skarner 3 étoiles avant de passer niveau 6. Si Skarner n'a pas été trouvé, finalisez son amélioration à ce moment, et ajoutez Rhaast pour bénéficier de 4 Initiateurs et 1 Divinecorp, en plus bien sûr des 2 Ultrarapides et des 2 BoumBots. Il ne vous restera qu'à franchir les niveaux en incluant Jarvan IV et Leona. Si vous atteignez les niveaux 9 et 10, renforcez-vous de légendaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Kog'Maw
Skarner
- Lame enragée de Guinsoo
- Lame funeste
- Fureur du kraken
- Lame d'infini
- Brise-garde
- Dernier souffle
Vi
- Armure de Warmog
- Griffe de dragon
- Armure roncière
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Lithoplastron de gargouille
- Cape solaire
- Gage de Sterak
- Linceul de la congruence
- Cœur intrépide
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
Quand jouer la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry ?
Comme toute composition basée sur le reroll de champions de palier 1 et 2, jouer Initiateur reroll avec Kog'Maw carry
se décide rapidement. Si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Kog'Maw, Kindred, Sylas, Vi ou Skarner, alors vous devriez considérer cette option. Obtenir des composants utiles aux objets de Kog'Maw devrait également vous encourager dans cette direction, tout comme une optimisation axée sur Initiateur.
Nous vous recommandons néanmoins de prêter attention à ce que font les autres joueurs. Être contesté, même sur des unités de palier 1, peut vous ralentir et potentiellement ruiner votre partie si vous accumulez un trop grand retard par rapport au reste du lobby.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry sur le set 14 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Initiateur reroll avec Kog'Maw carry
du set 14
de TFT
sont celles qui vous apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Blason d'Initiateur, Diadème d'Initiateur, Couronne d'Initiateur
- Bouclier réactif (augment Initiateur)
- Obstination
- Toujours plus vite
- Frères d'armes
- Banc de Pandore
- Esprit d'équipe
- Ticket prismatique
- Forge portative, Forgeron ambulant
- Champion en kit
- Nuit étoilée
- Buffet de composants
- Stratégie d'investissement
- Objets de Pandore
Retrouvez les meilleures compositions du set 14 de TFT dans notre guide
.
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