TFT : Comment jouer la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry ? (Set 17)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry sur le set 17 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry du set 17 de TFT.
Comment jouer la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry sur TFT ?
La composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry du set 17 de TFT
nécessite d'atteindre rapidement le niveau 8 pour être réussie, afin de récupérer vos carrys, qui sont 3 épiques : LeBlanc, Nunu et Karma.
Pour jouer la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry,
vous pourriez commencer avec Leona, Lissandra, Mordekaiser et Zoé, et ajouter Illaoi et Marguereep au niveau 6, de façon à bénéficier de 3 Bergers. Une fois stable, avancez sans tarder vers le niveau 8, dans l'optique d'acquérir vos épiques, Karma, LeBlanc et Nunu. Il sera important de les améliorer rapidement, surtout si vous avez perdu un peu trop de santé de tacticien en début de partie. Notez que votre équipe peut toujours être améliorée, par exemple en franchissant encore les niveaux pour poser une Morgana ou un Bard, ce dernier ajoutant un Canalisateur.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
LeBlanc
Karma
- Lame enragée de Guinsoo
- Gantelet précieux
- Tueur de géants
- Bâton de l'archange
- Buff rouge
- Bâton du vide
Nunu
- Lance de Shojin
- Morellonomicon
- Bâton du vide
- Gantelet précieux
- Dent de Nashor
- Coiffe de Rabadon
- Lithoplastron de gargouille
- Visage spirituel
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
Quand jouer la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry ?
Jouer la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry
incarne une bonne sortie si vous avez reçu une optimisation d'économie. Des composants AP, ou même un exemplaire de Leblanc reçu rapidement, pourraient aussi vous indiquer que ce chemin est pertinent.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry sur le set 17 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Initiateur/Juge stellaire avec LeBlanc carry
du set 17
de TFT
sont celles qui faciliteront sa mise en place, sur le plan des finances ou de la puissance.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Vous vous sentez en veine ?
- Avidité
- Pile ou face
- Ascension sociale
- Éveil de l'âme
- Butin varié
- Lotus précieux
- Niveau supérieur !
- Tout doit disparaître
Retrouvez les meilleures compositions du set 17 de TFT dans notre guide
.
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